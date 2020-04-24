Телескоп Hubble "привітав" себе з 30-річчям знімком туманностей

Новини науки:Телескоп Hubble був запущений у космос на кораблі Discovery з космодрому у Флориді 24 квітня 1990 року.

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував дві галактичні туманності, NGC 2014 та NGC 2020, на честь свого 30-річчя. Про це повідомляється на сторінці телескопа NASA у Twitter.

«До свого 30-річчя Hubble презентує кольорову сцену на прізвисько «Космічний риф». Ці дві галактичні туманності - NGC 2014 у червоному та NGC 2020 у синьому - є частиною величезного зореутворюючого регіону у наближеній галактиці. Вони підсвічені молодими й великими зірками», - повідомили у NASA.

З того дня він зробив вже 1,4 мільйона обсервацій у космосі та зібрав інформацію для понад 17 тисяч наукових матеріалів.

Його охрестили найбільш плідним космічним телескопом в історії.