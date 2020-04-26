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У травні ізраїльська компанія MigVax почне тестувати вакцину від Covid-19

У травні ізраїльська компанія MigVax почне тестувати вакцину від Covid-19
16:46 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини науки:Вакцина буде безпечною для використання осіб зі зниженим імунітетом.

Влітку ізраїльські вчені почнуть тестувати на людях вакцину проти коронавируса. Про це повідомляють Вести з посиланням на The Jerusalem Post.

Уже в травні ізраїльська компанія MigVax почне тестувати ефективність і безпеку вакцини на гризунах, а перший етап клінічних випробувань на людях почнеться влітку і триватиме від шести до дев'яти місяців.

Як повідомив старший дослідник MigVax Ітамар Шаліт, після клінічних випробувань компанія разом з регулюючими органами визначить наступні дії.

"Важливо розуміти те, що для придушення коронавируса і повернення до нормального життя потрібно інвестувати в таку вакцину, яка дійсно буде ефективною. Як тільки ми її отримаємо, настане час виходу з пандемії і повернення до нормального життя", - сказав Шаліт.

У MigVax також розповіли, що мають намір адаптувати створену раніше вакцину проти пташиного інфекційної пневмонії в пероральну вакцину проти Covid-19, оскільки у цих захворювань спостерігається генетичної схожість і ідентичний механізм зараження. На думку вчених, така вакцина буде забезпечувати комплексне реагування імунної системи.

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До слова, вакцина не включає в себе сам вірус, тому є безпечною для використання людьми з пониженим імунітетом. У компанії відзначили, що за допомогою бактеріальної ферментації можна буде виготовити мільйони доз вакцини з мінімальними витратами. В даний час MigVax отримала інвестицій в розмірі 12 млн доларів для активізації зусиль з розробки вакцини.

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Вакцина, Вирус, Пандемия, Ізраїль, Коронавірус.
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