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Пентагон офіційно оприлюднив відео невстановленого літаючого явища (Відео)

Пентагон офіційно оприлюднив відео невстановленого літаючого явища (Відео)
09:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: скриншот з відео

Новини науки:Міністерство оборони США офіційно оприлюднило три відеозаписи, зроблені з літаків американських ВМС у 2014-му та 2015 роках.

У коментарі на сайті Пентагону ці явища називаються "невстановленими".

"Після ретельного огляду відомство дійшло висновку, що дозвіл на офіційне оприлюднення цих несекретних відеороликів не виявляє жодних засекречених можливостей чи систем, а також не заважає подальшим розслідуванням вторгнення у військовий повітряний простір невстановлених повітряних об'єктів", - зазначили у військовому відомстві США.

У Пентагоні зауважили, що "явища в повітрі, які спостерігаються на відео, й надалі характеризуються як невстановлені".

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Файли із задокументованими зйомками можна завантажити з електронної бібліотеки американських ВМС.

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США, Америка, НЛО, Пентагон, Відео.
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