Пентагон офіційно оприлюднив відео невстановленого літаючого явища (Відео)

Новини науки:Міністерство оборони США офіційно оприлюднило три відеозаписи, зроблені з літаків американських ВМС у 2014-му та 2015 роках.

У коментарі на сайті Пентагону ці явища називаються "невстановленими".

"Після ретельного огляду відомство дійшло висновку, що дозвіл на офіційне оприлюднення цих несекретних відеороликів не виявляє жодних засекречених можливостей чи систем, а також не заважає подальшим розслідуванням вторгнення у військовий повітряний простір невстановлених повітряних об'єктів", - зазначили у військовому відомстві США.

У Пентагоні зауважили, що "явища в повітрі, які спостерігаються на відео, й надалі характеризуються як невстановлені".

Файли із задокументованими зйомками можна завантажити з електронної бібліотеки американських ВМС.