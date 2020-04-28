Пентагон офіційно оприлюднив відео невстановленого літаючого явища (Відео)

У коментарі на сайті Пентагону ці явища називаються "невстановленими".
"Після ретельного огляду відомство дійшло висновку, що дозвіл на офіційне оприлюднення цих несекретних відеороликів не виявляє жодних засекречених можливостей чи систем, а також не заважає подальшим розслідуванням вторгнення у військовий повітряний простір невстановлених повітряних об'єктів", - зазначили у військовому відомстві США.
У Пентагоні зауважили, що "явища в повітрі, які спостерігаються на відео, й надалі характеризуються як невстановлені".
Файли із задокументованими зйомками можна завантажити з електронної бібліотеки американських ВМС.