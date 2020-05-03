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Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19

Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
21:13 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Unsplash

Новини науки:У Вашингтоні мають у своєму розпорядженні достатню кількість свідчень, які вказують на те, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися світом з лабораторії в китайському місті Ухань, повідомив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу ABC News держсекретар США Майкл Помпео.

У Вашингтоні мають у своєму розпорядженні достатню кількість свідчень, які вказують на те, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися світом з лабораторії в китайському місті Ухань, повідомив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу ABC News держсекретар США Майкл Помпео.

"Існують значні свідоцтва того, що цей вірус вийшов (зі стін) тієї самої лабораторії в Ухані", - сказав Помпео.

"Ми від самого початку говорили, що вірус з'явився в Ухані, тепер це може бачити весь світ", - додав держсекретар.

Він зазначив, що багато експертів вважають, що вірус має штучне походження, водночас додавши, що обізнаний про повідомлення вчених, які на підставі аналізів ДНК говорять про природне походження вірусу.

Помпео утримався від відповіді на питання про те, чи було поширення вірусу навмисним або це сталося внаслідок події в лабораторії.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб отримати відповіді на всі ці питання. Ми намагаємося направити групу (експертів) туди, Всесвітня організація охорони здоров'я намагається направити групу (експертів) туди, і в інші лабораторії в Китаї, але китайська компартія продовжує блокувати доступ", - додав він.

У квітні повідомлялося, що США ведуть повномасштабне розслідування того, звідки з'явився коронавірус, і чому в КНР не вдалося швидко зупинити його поширення. Згідно з однією з версій, що з'явилися в ЗМІ, у Вашингтоні не виключають, що вірус походить з наукової лабораторії в китайському місті Ухань.

НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені

Одночасно національна розвідка США висловила припущення, що коронавірус COVID-19 був синтезований штучно.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, раніше зазначав, що поки не може детально розповісти про наявну у нього інформацію.

Трамп нагадав, що версія про лабораторне походження вірусу в Ухані не є єдиною.

"У нас будуть відповіді порівняно скоро", - пообіцяв він.

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Все по темі:

Китай, США, Ухань, Коронавірус, Походження вірусу.
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