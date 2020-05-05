Астрономи знайшли екзопланету, втричі більшу за Юпітер

Новини науки:Астрономи з Інституту астрономії Гавайського університету знайшли екзопланету Kepler-88 d, чия маса втричі більша за Юпітер.

«Команда астрономів під керівництвом Інституту астрономії Гавайського університету виявила у віддаленій системі планету із втричі більшою масою, ніж у Юпітера», - про це йдеться у пресрелізі Обсерваторії Кека на Гаваях.

В Обсерваторії додали, що екзопланету Kepler-88 d було знайдено завдяки даним, які Обсерваторія Кека зібрала впродовж шести років.

Сама нововиявлена планета обертається навколо своєї зірки кожні чотири роки, і її орбіта не кругла, а еліптична.

Зазначається, що система «Кеплер-88» вже була відома астрономам двома планетами, які обертаються набагато ближче до зірки, а саме - Kepler-88 b і Kepler-88 c.