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Астрономи знайшли екзопланету, втричі більшу за Юпітер

Астрономи знайшли екзопланету, втричі більшу за Юпітер
01:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Обсерваторія Кека

Новини науки:Астрономи з Інституту астрономії Гавайського університету знайшли екзопланету Kepler-88 d, чия маса втричі більша за Юпітер.

«Команда астрономів під керівництвом Інституту астрономії Гавайського університету виявила у віддаленій системі планету із втричі більшою масою, ніж у Юпітера», - про це йдеться у пресрелізі Обсерваторії Кека на Гаваях.

В Обсерваторії додали, що екзопланету Kepler-88 d було знайдено завдяки даним, які Обсерваторія Кека зібрала впродовж шести років.

Сама нововиявлена планета обертається навколо своєї зірки кожні чотири роки, і її орбіта не кругла, а еліптична.

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Зазначається, що система «Кеплер-88» вже була відома астрономам двома планетами, які обертаються набагато ближче до зірки, а саме - Kepler-88 b і Kepler-88 c.

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Юпитер, Планета, Гавайский университет, Астрономи.
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