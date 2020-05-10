Компанія Ілона Маска розробляє чіп для мозку

Новини науки:Neuralink розробляє технологію, яка дозволить людям спілкуватися без використання мовних засобів.

Про це заявив сам Маск, повідомляє Independent..

"Вам не доведеться говорити... (хоча) ми все ще можемо це зробити з сентиментальних причин", - сказав засновник компанії.

Йдеться про розробки пристрою для лікування серйозних захворювань головного мозку в короткостроковій перспективі, а її кінцева мета полягає у вдосконаленні людей.

За словами Маска, після впровадження чіпа Neuralink в мозок люди зможуть спілкуватися дуже швидко і з більшою точністю. "Я не впевнений, що станеться з мовою. У такій ситуації це було б схоже на матрицю. Ти хочеш говорити іншою мовою? Немає проблем, просто скачай програму", - додав він.

Neuralink протягом року спробує вживити чіп у людський мозок.