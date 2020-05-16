Скачать
Субота, 16.05.2020
Баканов: контррозвідка - сьогодні один з ключових напрямків роботи СБУ
Баканов: контррозвідка - сьогодні один з ключових напрямків роботи СБУ
В окупованому Криму загострилась боротьба угруповань
В окупованому Криму загострилась боротьба угруповань
Михайленко: Футбол без глядачів – не зовсім приємне видовище
Михайленко: Футбол без глядачів – не зовсім приємне видовище
У Туреччині запровадили комендантську годину
У Туреччині запровадили комендантську годину

Нардеп: Наука в Україні повинна мати стратегію розвитку (Відео)

Нардеп: Наука в Україні повинна мати стратегію розвитку (Відео)
16:06 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини науки:На думку нардепа, питання не лише у недостатньому фінансуванні.

Науку потрібно зробити не просто гордістю минулого, а впевненим завтра. Про це заявила народний депутат України Юлія Світлична у своєму привітання до Дня науки на своїй сторінці у Фейсбук.

На думку нардепа, питання не лише у недостатньому фінансуванні.

"Питання – у відсутності стратегії розвитку української науки. Питання у тому, що ми не чуємо своїх науковців, а саме їхня думка повинна бути вирішальною. Ми повинні зробити науку не просто гордістю минулого, а впевненим завтра. Держава повинна пишатися та цінувати те, що цінує весь світ. І ми обов’язково зробимо це разом", - сказала Світлична.

На її думку, для вирішення багатьох проблем в Україні не потрібно далеко йти – потрібно просто підтримати українських вчених.

Компанія Ілона Маска розробляє чіп для мозку

"Ми звертаємося до різних країн світу для того, щоб знайти гарну ідею або геніальний винахід. А потім дізнаємося, що авторами цих ідей або винаходів є українці. Виявляється, не треба далеко йти - треба просто підтримати своїх науковців", - вважає Світлична.

Зазначимо, 16 травня 2020 року в Україні відзначається професійне свято працівників науки - День науки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Депутат, Наука, Стратегия, День науки, Відео.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чемпіонат Бельгії достроково завершений, відомо хто став чемпіоном
02 Вчені з'ясували, чому в чоловіків еволюційно з'явилася борода
03 Пішов із життя один із засновників відомої рок-групи
04 Вердер відправив на двотижневий карантин футболіста
05 Презентували трейлер супергеройського фільму Apple Man (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Модель Кара Делевінь пояснила розрив стосунків з Ешлі Бенсон
Модель Кара Делевінь пояснила розрив стосунків з Ешлі Бенсон
Кількість смертей від коронавірусу в Бельгії перевищила 9 тисяч
Кількість смертей від коронавірусу в Бельгії перевищила 9 тисяч
Нардеп: Наука в Україні повинна мати стратегію розвитку (Відео)
Нардеп: Наука в Україні повинна мати стратегію розвитку (Відео)
Греція відкриває пляжі: на узбережжі вже черги
Греція відкриває пляжі: на узбережжі вже черги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся