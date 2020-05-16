Нардеп: Наука в Україні повинна мати стратегію розвитку (Відео)

Новини науки:На думку нардепа, питання не лише у недостатньому фінансуванні.

Науку потрібно зробити не просто гордістю минулого, а впевненим завтра. Про це заявила народний депутат України Юлія Світлична у своєму привітання до Дня науки на своїй сторінці у Фейсбук.

На думку нардепа, питання не лише у недостатньому фінансуванні.

"Питання – у відсутності стратегії розвитку української науки. Питання у тому, що ми не чуємо своїх науковців, а саме їхня думка повинна бути вирішальною. Ми повинні зробити науку не просто гордістю минулого, а впевненим завтра. Держава повинна пишатися та цінувати те, що цінує весь світ. І ми обов’язково зробимо це разом", - сказала Світлична.

На її думку, для вирішення багатьох проблем в Україні не потрібно далеко йти – потрібно просто підтримати українських вчених.

"Ми звертаємося до різних країн світу для того, щоб знайти гарну ідею або геніальний винахід. А потім дізнаємося, що авторами цих ідей або винаходів є українці. Виявляється, не треба далеко йти - треба просто підтримати своїх науковців", - вважає Світлична.

Зазначимо, 16 травня 2020 року в Україні відзначається професійне свято працівників науки - День науки.