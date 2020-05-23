SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США

Новини науки:Якщо місія SpaceX буде успішною, Штатам більше не доведеться купувати місця на російських ракетах «Союз» для відправлення астронавтів на МКС.

SpaceX уперше за дев’ять років відправить космонавтів NASA у космос з території США. Про це повідомляє Science alert.

Високопосадовці космічного агентства вже зустрілися з представниками компанії Маска для остаточної перевірки космічної капсули напередодні своєї першої місії 27 травня.

Урешті, NASA дало «зелене світло» на політ, що відбудеться з історичного стартового майданчика комплексу LС-39A у Флориді.

Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію наступного дня після вильоту. Обидва космонавти перебували у жорсткому карантині – «найдовшому в історії космічної програми». Чоловіків двічі тестували на COVID-19 і, ймовірно, оглянуть ще раз перед стартом.

Якщо місія SpaceX буде успішною, Штатам більше не доведеться купувати місця на російських ракетах «Союз» для відправлення астронавтів на МКС.

Раніше NASA оприлюднило відео тренування космонавтів перед історичним польотом на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon