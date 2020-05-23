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SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США

SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США
15:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини науки:Якщо місія SpaceX буде успішною, Штатам більше не доведеться купувати місця на російських ракетах «Союз» для відправлення астронавтів на МКС.

SpaceX уперше за дев’ять років відправить космонавтів NASA у космос з території США. Про це повідомляє Science alert.

Високопосадовці космічного агентства вже зустрілися з представниками компанії Маска для остаточної перевірки космічної капсули напередодні своєї першої місії 27 травня.

Урешті, NASA дало «зелене світло» на політ, що відбудеться з історичного стартового майданчика комплексу LС-39A у Флориді.

Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію наступного дня після вильоту. Обидва космонавти перебували у жорсткому карантині – «найдовшому в історії космічної програми». Чоловіків двічі тестували на COVID-19 і, ймовірно, оглянуть ще раз перед стартом.

Якщо місія SpaceX буде успішною, Штатам більше не доведеться купувати місця на російських ракетах «Союз» для відправлення астронавтів на МКС.

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Раніше NASA оприлюднило відео тренування космонавтів перед історичним польотом на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon

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США, Космос, SpaceX, Астронавти.
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