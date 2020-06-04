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Четвер, 04.06.2020
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SpaceX готує до запуску чергову партію супутників Starlink
SpaceX готує до запуску чергову партію супутників Starlink

SpaceX готує до запуску чергову партію супутників Starlink

SpaceX готує до запуску чергову партію супутників Starlink
02:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Вікіпедія

Новини науки:SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників Starlink у космос.

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала запуск ракети Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників системи Starlink.

Про це йдеться у Twitter SpaceX.

Запуск зі стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом). За прогнозом компанії є 60% що погода не завадить запуску. 

Резервна дата старту 4 червня о 9:03 p.m. EDT (4:03 за київським часом).

Ракета-носій Falcon 9, яка цього разу виведе на орбіту Землі 60 інтернет-супутників системи Starlink, до цього використовувалася у місію Telstar 18 VANTAGE в вересні 2018 року, місії Iridium-8 в січні 2019 року і двох запусках Starlink в травні 2019 року і в січні 2020 року. 

За 12 хвилин після запуску Falcon 9 має приземлитися на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані. Через 45 хвилин після старту, судна SpaceX в Атлантичному океані зловлять дві половини обтікача ракети Falcon 9.

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На орбіті Землі інтернет-супутники Starlink будуть використовувати свої бортові іонні двигуни, щоб переміститися на робочу висоту в 550 км над планетою.

Зараз на орбіті Землі вже знаходяться 420 інтернет-супутників Starlink. Повномасштабну мережу інтернет-супутників має забезпечити глобальне інтернет-покриття на всій планеті.

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SpaceX, Илон Маск, Starlink.
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