Розрахунки вчених враховували характер хімічної еволюції Всесвіту і типову швидкість розвитку все більш складних форм життя.

Вчені підрахували, що в нашій Галактиці може бути 36 позаземних цивілізацій.

Про це йдеться в роботі вчених, опублікованій в Astrophysical Journal.

Розрахунки вчених враховували характер хімічної еволюції Всесвіту і типову швидкість розвитку все більш складних форм життя.

"Наша ідея полягала в тому, щоб використовувати принципи теорії еволюції в космічних масштабах. Ми назвали результати наших розрахунків "астробіологічною межею Коперника". Відповідно до них в нашій Галактиці повинна існувати як мінімум кілька дюжин цивілізацій, якщо на розвиток кожної з них йде близько п'яти мільярдів років", – розповів один з авторів роботи, професор Ноттінгемського університету (Велика Британія) Крістофер Конселіс.

У минулому вчені припускали, що відсутність позаземних цивілізацій може пояснюватися унікальними умовами для формування розумного життя, які склалися на Землі. Ця гіпотеза зараз здається вченим малоймовірною після відкриття безлічі землеподібних планет у найближчих до нас зірок.

Згідно з новим дослідженням, всього в Чумацькому Шляху можуть існувати від 475 до 928 цивілізацій, однак зараз, як припускають астрономи, їх число не перевищує трьох дюжин. Найближчі з них, на думку вчених, будуть знаходитися на відстані в кілька тисяч світлових років від Землі.