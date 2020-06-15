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Підводний Wi-Fi пройшов перші успішні випробування

Підводний Wi-Fi пройшов перші успішні випробування
19:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Експерти вважають, що нова система бездротового інтернету, яка відсилає сигнали через промені світла, може спровокувати революцію в сфері комунікації. Про це пише Newsweek.

Нову технологію прозвали "Aqua-Fi". Вона була розроблена для того, щоб дайвери могли передавати відео й дані на на поверхню або спілкуватися під водою не тільки жестами рук.

Під час випробувань прототип підводної мережі показав здатність відправляти повідомлення за допомогою LED і лазерів. Технологію розробили вчені з Університету наук і технології короля Абдулли в Саудівській Аравії. В результатах своїх досліджень, опублікованих цього місяця в IEEE Communications, вони описали, як оптична мережа може забезпечувати інтернет-з'єднання під водою.

"Це перший випадок, коли хтось використовував інтернет під водою за допомогою повністю бездротового з'єднання", - сказав автор дослідження професор Басем Шіхара.

"Люди з наукових кіл й промисловості хочуть моніторити й досліджувати підводне середовище детально", - пояснив він.

Aqua-Fi використовує радіохвилі, щоб відправити дані зі смартфона дайвера на комп'ютер Raspberry Pi, прикріплений до обладнання на його спині. У свою чергу, комп'ютер відправляє фото, відео й дані за допомогою променя світла комп'ютеру на поверхні, який з'єднаний з інтернетом через супутник. Це схоже на те, як Wi-Fi-бустер розширює покриття домашнього роутера. Окрім світла, підводна комунікація можливо за допомогою радіо-хвиль і акустичних сигналів. Але в кожного способу є обмеження.

Наприклад, радіо-хвиля може пересилати дані на короткі відстані. Акустичні ж сигнали здатні забезпечити зв'язок на більшій глибині, але з дуже низькою швидкістю. У свою чергу, видиме світло здатне доставляти велику кількість даних з великої глибини. Однак, воно потребує збереження чіткої видимої лінії між передавачем і приймачем. Вчені кажуть, що новий метод Aqua-Fi поєднує в собі радіо і світлові сигнали.

Під час випробувань вони завантажували на пристрій під водою і на поверхні мультимедійні файли. Передача здійснювалася між двома комп'ютерами, розташованими за кілька метрів один від одного в спокійній воді. Максимальна швидкість передачі під час випробувань досягла 2,11 Мегабіт за секунду.

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Интернет, Wi-Fi.

Автор:

Телеграф
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