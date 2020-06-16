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На Шрі-Ланці знайшли найстаріші в Азії доісторичні стріли (Фото)

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На Шрі-Ланці знайшли найстаріші в Азії доісторичні стріли (Фото)
07:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
У одній із печер на острові Шрі-Ланка археологи виявили докази найдавнішого використання луків і стріл поза межами Африки – наконечники, яким десятки тисяч років. Про це повідомляє команда дослідників на порталі Science Alert.

«У Фа-Хен-Лені, печері в серці лісів вологої зони Шрі-Ланки, ми виявили безліч інструментів з каменю, кістки і зуба, в тому числі кілька маленьких стрілок, вирізаних з кістки, вік яких становить близько 48 тисяч років», - зазначають учені.

Як відомо, наразі найдавнішим доказом використання лука і стріл є знахідки з печери Сібуду в Південній Африці, яким близько 64 тисяч років. За межами Африки найдавнішими знахідками були луки, знайдені в Німеччині, віком не більше 18 000 тисяч.

Оскільки луки і стріли в основному зроблені з матеріалів, що дуже псуються, таких як дерево, сухожилля і волокна, то вони не залишають багато доказів для археологів. Таким чином, маленькі стріли, які знайшли в печері, є важливим відкриттям.

Докази використання на знайдених кісткових наконечниках стріл показують, що вони, швидше за все, використовувалися для полювання на важкодоступну здобич в тропічних лісах. Це були, мабуть, в основному маленькі мавпи і ратуфа, відзначають дослідники.

Один з авторів дослідження, Майкл Петраглія, відзначив при цьому, що «докази на Шрі-Ланки показують, що винахід луків, стріл і одягу відбувався неодноразово і в різних місцях, в тому числі в тропічних лісах Азії».

Фото:  Science Alert

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Все по темі:

Археологи, Азия, Зброя, Шра-Ланка.

Автор:

Телеграф
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