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Марсохід Curiosity сфотографував Землю й Венеру з поверхні Червоної планети

Марсохід Curiosity сфотографував Землю й Венеру з поверхні Червоної планети
07:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Отриманий кадр наочно демонструє, як же далеко марсохід знаходиться від “дому”.

Марсохід Curiosity американського аерокосмічного агентства NASA зробив унікальні світлини Землі та Венери з поверхні Червоної планети.

Фото зробили 5 червня 2020 року через 75 хвилин після заходу сонця на Марсі (на 2784-й марсіанський день місії Curiosity), йдеться на сайті NASA.

В агентстві уточнили, що марсохід зробив дві окремих фотографії Землі і Венери. Згодом їх об’єднали в один кадр, щоб створити панорамне зображення.

Отриманий кадр наочно демонструє, як же далеко марсохід знаходиться від “дому”.

Земля і Венера видніються на фото як невеликі крапки світла в небі над Червоною планетою. Як пояснюють у NASA, вони здаються лише маленькими тьмяними крапками через відстань і марсіанський пил. Зазвичай же планети з поверхні Марса здаються яскравими зірками.

У лівому нижньому кутку знімка можна помітити частину скелі під назвою Вежа Б’ютта, яку марсохід досліджує вже більше року.

З моменту приземлення на Червону планету в 2012 році Curiosity надіслав на Землю знімки синіх марсіанських заходів сонця і астероїдів. Він також зміг сфотографувати Меркурій і два супутники Марса – Фобос і Деймос.

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Curiosity є автономною хімічною лабораторією. Апарат повинен пройти десятки кілометрів і провести повноцінний аналіз марсіанських ґрунтів і компонентів атмосфери. Для виконання контрольованої і більш точної посадки використовувалися допоміжні ракетні двигуни. Запуск Curiosity на Марс відбувся 26 листопада 2011 року, м’яка посадка на поверхню Марса – 6 серпня 2012 року.

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Все по темі:

НАСА, Земля, Марс, Венера, Знімки, Марсохід Curiosity.

Автор:

Телеграф
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