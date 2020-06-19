Телескоп Хаббл зробив знімок неймовірно красивої туманності "Перлина жука" (Фото)

Нові спостереження за об'єктом виявили безпрецедентно швидкі зміни в струменях і бульбашках газу, що вибухають від зірки в центрі туманності.

Вчені за допомогою телескопа Хаббл отримали знімки неймовірно красивої туманності "Перлина жука".

Знімки були опубліковані на сайті обсерваторії.

На цьому знімку з космічного телескопа Хаббл зображена NGC 7027 або туманність "Перлина жука".

Як повідомляється, протягом століть об'єкт повільно роздувався сферично-симетричними або, можливо, спіральними візерунками - до відносно недавнього часу.

Нові ж спостереження за об'єктом виявили безпрецедентні рівні складності і швидкі зміни в струменях і бульбашках газу, що вибухають від зірки в центрі туманності.

На другому знімку - планетарна туманність NGC 7027 та її околиці.