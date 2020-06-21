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Сьогодні на Землі спостерігали кільцеподібне затемнення Сонця

Сьогодні на Землі спостерігали кільцеподібне затемнення Сонця
18:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Перше сонячне затемнення 2020 року було кільцеподібним. Його можна було побачити 21 червня в багатьох країнах Африки та Азії.

Про це пише DW.

"Жителі багатьох країн Африки та Азії змогли побачити в неділю, 21 червня, кільцеподібне затемнення Сонця. На відміну від повного затемнення, під час кільцеподібного Місяць не повністю закриває Сонце, тож спостерігачі бачать "кільце вогню", - зазначає видання.

Фаза "вогняного кільця" тривала 38 секунд.

Це було перше сонячне затемнення у 2020 році, й воно збіглося в часі з літнім сонцестоянням. Такі збіги трапляються рідко - попереднього разу це сталося в червні 2001 року. Наступного разу ці астрономічні події відбудуться того ж дня у 2039 році.

Кільцеподібне ж затемнення на Землі востаннє спостерігали 10 червня 2002 року.

Як повідомлялось, повне "вогняне кільце" буде видно з центральної Африки та з Азії, починаючи з 03:45 UTC 21 червня 2020 року. Максимальна фаза затемнення буде спостерігатися на півночі Індії.

Як знакам зодіаку підготуватися до дня сонцестояння і затемнення сонця

Загалом затемнення (кільцеподібне або часткове) було видно в 111 країнах і територіях.

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Все по темі:

Земля, Наука, Сонце, Явище, Кільцеподібне затемнення.

Автор:

Телеграф
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