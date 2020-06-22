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NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна
NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна

NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна

NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна
07:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Американське аерокосмічне агентство NASA розглядає можливість відправити роботизовану місію на Тритон — найбільший супутник газового гіганта Нептуна.

Про це повідомляє Space.com.

Trident — одна з чотирьох концепцій місій, що беруть участь у програмі «Відкриття», у межах яких NASA розробляє відносно дешеві роботизовані дослідження.

В агентстві зазначають, що дослідникам дуже цікавий цей супутник з незвичною льодяною сумішшю на поверхні.

"Тритон завжди був одним з найзахоплюючих та інтригуючих тіл Сонячної системи. Мені завжди подобались зображення «Вояджера-2» та дражливе сяяння цього дивного супутника, який ніхто не розуміє", — сказала Луїза Проктер, директорка Місячного та планетарного інституту Асоціації космічних досліджень університетів у Х’юстоні (USRA), яка очолює групу, що запропонувала проєкт.

Космічний апарат «Вояджер-2» є єдиним дослідницьким апаратом, що пролітав поруч з Тритоном. Дослідники розраховують, що вивчення Тритона дозволить краще зрозуміти, як розвивались планети та їхні супутники у Сонячній системі.

Цей супутник є сьомим за розміром у Сонячній системі, він багато чим цікавить науковців. Це єдиний супутник, що обертається коло своєї планети у протилежному напрямку, він має екстремальний нахил орбіти, зміщений від екватора Нептуна на 23 градуси.

Тритон має незвичну атмосферу та динамічний клімат, його іоносфера заповнена зарядженими частинками і вдесятеро активніша, ніж на інших супутниках у Сонячній системі. Зазвичай на супутниках іоносфера заряджена за допомогою Сонця, але Тритон розташований занадто далеко від нього, тому тут повинне бути інше джерело енергії.

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Також астрономів цікавлять так звані крижані пір'я, наявність яких може бути пов’язана з тим, що рідка вода пробивається через шар льоду на поверхні тіла. Це може свідчити про те, що під льодом є цілий океан. Дослідження Тритона тоді може допомогти зрозуміти, де ще у космосі можна шукати рідку воду.

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Все по темі:

НАСА, Тритон., Нептун, Trident, Вояджер-2.

Автор:

Телеграф
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