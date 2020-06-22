Скачать
Понеділок, 22.06.2020
Вибух у Києві: Шмигаль зібрав комісію, обговорили компенсації мешканцям
Вибух у Києві: Шмигаль зібрав комісію, обговорили компенсації мешканцям
Повернення жорсткого карантину в Україні: що відсьогодні знову під забороною та за яких умов
Повернення жорсткого карантину в Україні: що відсьогодні знову під забороною та за яких умов
Британський мотогонщик Бен Годфрі загинув в результаті аварії на змаганнях
Британський мотогонщик Бен Годфрі загинув в результаті аварії на змаганнях
Чорич заразився коронавірусом від Джоковича
Чорич заразився коронавірусом від Джоковича

Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику

Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику
12:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Телескоп зробив знімок спіральної галактики, яка знаходиться на відстані близько 50 мільйонів світлових років від Землі.

Телескоп Хаббл зробив знімок галактики NGC 5907, що схожа на наш Чумацький Шлях.

Знімок опубліковано на сайті обсерваторії.

На фото галактика виглядає як витягнута лінія зірок і темного пилу, однак ця галактика класифікується як спіральна галактика, як і наш Чумацький Шлях.

"На цьому новому знімку з космічного телескопа Хаббл ми не бачимо красивих спіральних рукавів, тому що ми дивимося на них з краю, як на край пластини", - йдеться в повідомленні.

NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна

За даними вчених, галактика знаходиться на відстані близько 50 мільйонів світлових років від Землі, у північному сузір'ї Дракона.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Чумацкий шлях, Телескоп Хаббл, NGC 5907.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 22 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
02 Вибух будинку в Києві: у ДСНС підтвердили загибель двох людей (Відео)
03 Зеленський: міжнародна спільнота не допустить РФ до G7, поки Кремль не поверне окуповані території
04 Під завалами будинку на столичних Позняках знайшли ще одне тіло
05 В Іспанії завершився надзвичайний стан, країна відкрила кордони
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві цього тижня очікують главу МЗС Угорщини
У Києві цього тижня очікують главу МЗС Угорщини
Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій
Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій
Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина
Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина
Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику
Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся