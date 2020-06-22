Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику

Телескоп Хаббл зробив знімок галактики NGC 5907, що схожа на наш Чумацький Шлях.
Знімок опубліковано на сайті обсерваторії.
На фото галактика виглядає як витягнута лінія зірок і темного пилу, однак ця галактика класифікується як спіральна галактика, як і наш Чумацький Шлях.
"На цьому новому знімку з космічного телескопа Хаббл ми не бачимо красивих спіральних рукавів, тому що ми дивимося на них з краю, як на край пластини", - йдеться в повідомленні.
За даними вчених, галактика знаходиться на відстані близько 50 мільйонів світлових років від Землі, у північному сузір'ї Дракона.