Скачать
Вівторок, 23.06.2020
Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого
Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого
Зеленський привітав держслужбовців із професійним святом
Зеленський привітав держслужбовців із професійним святом
Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А
Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А
Російські актори Харламов і Асмус розлучаються
Російські актори Харламов і Асмус розлучаються

До Землі рухається небезпечний астероїд

До Землі рухається небезпечний астероїд
13:02 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Астероїд пролетить повз Землю вже завтра, 24 червня.

До Землі наближається небезпечний астероїд, який перетне її орбіту.

Астероїд 441987 2010 NY65 був відкритий у 2010 році, повідомляє in-Space.

Один оберт навколо Сонця він робить за 366 земних днів або 1 земний рік, максимально віддаляючись від нього на 205 мільйонів кілометрів і наближаючись на 94 мільйони кілометрів.

Розмір астероїда складає 228 метрів. Астероїд 441987 2010 NY65 є потенційно небезпечним.

Як повідомляється, в поточному році цей астероїд пролетить повз Землю 24 червня 09:44 за київським часом на відстані приблизно 3,76 мільйона кілометрів зі швидкістю 13 кілометрів на секунду.

Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику

Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться 25 червня 2021 року. В цей день він промчить на відстані приблизно 5,97 мільйона кілометрів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Астероїд 441987 2010 NY65.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Наталя Могилевська представила "карантинний" міні-альбом
02 Саакашвілі обговорив із наглядовою радою "Укрзалізниці" план реформування залізничної галузі
03 КМДА і районні держадміністрації відсьогодні змінять режим роботи
04 Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого
05 Стартувала робота Національної онлайн-школи для підприємців
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Помер митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній
Помер митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній
У Карпатах троє людей загинуло через негоду
У Карпатах троє людей загинуло через негоду
У хаджі цього року зможе взяти участь обмежена кількість іноземних паломників
У хаджі цього року зможе взяти участь обмежена кількість іноземних паломників
Брітні Спірс показала, як відпочиває з молодим бойфрендом на пляжі
Брітні Спірс показала, як відпочиває з молодим бойфрендом на пляжі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся