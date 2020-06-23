До Землі рухається небезпечний астероїд

Астероїд пролетить повз Землю вже завтра, 24 червня.

До Землі наближається небезпечний астероїд, який перетне її орбіту.

Астероїд 441987 2010 NY65 був відкритий у 2010 році, повідомляє in-Space.

Один оберт навколо Сонця він робить за 366 земних днів або 1 земний рік, максимально віддаляючись від нього на 205 мільйонів кілометрів і наближаючись на 94 мільйони кілометрів.

Розмір астероїда складає 228 метрів. Астероїд 441987 2010 NY65 є потенційно небезпечним.

Як повідомляється, в поточному році цей астероїд пролетить повз Землю 24 червня 09:44 за київським часом на відстані приблизно 3,76 мільйона кілометрів зі швидкістю 13 кілометрів на секунду.

Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться 25 червня 2021 року. В цей день він промчить на відстані приблизно 5,97 мільйона кілометрів.