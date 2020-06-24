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У NASA показали, як виглядає захід Сонця на різних планетах (Відео)

У NASA показали, як виглядає захід Сонця на різних планетах (Відео)
10:42 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Планетологи з NASA розробили комп’ютерну програму, яка симулює захід Сонця на різних планетах. Симуляція враховує хімічний стан різних атмосфер і проникнення у них сонячного світла.

Минулого тижня марсохід NASA Curiosity надіслав фотографію, на якій зображені Земля і Венера у одному кадрі.

Оскільки якість зйомки Curiosity не надто висока - сусідні планети видно як дві маленькі точки на небі, на кшталт зірок середньої яскравості, які ми можемо спостерігати на Землі.

Але у NASA пішли далі, і вирішили показати людям, як виглядає захід Сонця на різних планетах.

Надіслати хороші камери, наприклад, на Уран було б вкрай складно, тому вчені розробили комп'ютерну симуляцію, яка аналізує склад атмосфери на різних планетах, і демонструє проникнення сонячних променів туди.

Так званий «калейдоскоп заходів» симулював сходження Сонця на Марсі, Венері, Урані, Титані (супутник Сатурна) і екзопланети у сузір'ї Водолія - TRAPPIST-1 e.

Що стосується Землі - для перевірки точності програми і порівняння з іншими планетами у NASA симулювали захід Сонця у звичайних умовах на нашій планеті, захід у сильному тумані і хмарності.

Як виявилося, захід на Урані дуже схожий на земне небо. Це пояснюється наявністю водню, гелію і метану у атмосфері Урана, - елементи поглинають світло у певному діапазоні і розсіюють сині та зелені кольори.

У красномовному прес-релізі NASA цей вид описали як «насичена блакить, яка перетворюється на королівський синій з бірюзовими відтінками».

Розробник симуляції - планетолог NASA Джеронімо Вілланова - підготував цю програму для можливої майбутньої місії на Уран. Ці дані допоможуть зондам інтерпретувати зміни світла у атмосфері і її хімічний склад.

NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна

Раніше Вілланова розробив схожий онлайн-інструмент - «Планетарний генератор спектру», який дозволяє спостерігати за проникненням світла через атмосфери різних планет, екзопланет, супутників і комет.

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НАСА, Curiosity.

Автор:

Телеграф
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