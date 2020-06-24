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У США розробили ліки, які зупиняють розвиток ракових пухлин

У США розробили ліки, які зупиняють розвиток ракових пухлин
15:35 Сьогодні Телеграф nv.ua unsplash.com
Вчені заявили про успішне випробування нового класу ліків від раку, які можуть зупиняти розвиток пухлин. Дослідження з великою кількістю людей можуть довести ефективність препарату.

Група вчених з декількох університетів США опублікувала дослідження, згідно з яким випробування нового класу ліків від раку на «невеликій групі людей» пройшли успішно.

Нове сімейство препаратів називається Berzosertib, і активна речовина у його основі націлена на відновлення білка ATR (серин/треонінових протеїнкіназа), який кодується однойменним геном.

Вчені припускають, що цей білок відповідає за відновлення пошкодженої ДНК, і його активація може порушити здатність пухлини розмножуватися.

"Сильний ріст ракових клітин надає величезне значення процесу реплікації ДНК. Робота білка ATR полягає у тому, щоб координувати зупинку клітинного циклу для перевірки того, чи немає пошкоджень ДНК або чи потребує вона відновлення", — говорить один з авторів дослідження Панагіотіс Константінопулос з Онкологічного інституту Дана-Фарбера у Бостоні.

Автори відкриття заявляють, що під час першої фази тестування ліки з невеликою кількістю людей, препарат виявився ефективним і безпечним.

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У тестуванні взяли участь близько 40 пацієнтів з різними видами пухлин. Повідомляється, що ця фаза випробування ліків націлена не на дослідження ефективності препарату, а на його безпеку і прийняття організмом різних людей.

Проте, більш ніж у половини групи випробовуваних, які взяли препарат, зростання пухлини зупинилоася. Повідомляється, що ефект був ще більш помітним серед тих людей, які паралельно з лікуванням новим препаратом Berzosertib проходили курс хіміотерапії.

У 15 з 21 пацієнта, які проходили таку терапію, онкозахворювання стабілізувалося.

У другій фазі випробування вчені протестували препарат на людях з важкими онкологічними захворюваннями яєчників. Виявилося, що пацієнти, які проходили курс лікування Berzosertib разом з хіміотерапією жили значно довше, ніж ті, хто лікувався тільки хіміотерапією.

Фахівці заявляють, що клінічні випробування цього препарату пройдуть не скоро, але результати поточних досліджень є багатообіцяючими.

Нагадаємо, днями у Російському інституті хімічної біології і фундаментальної медицини завершили випробування препарату для лікування раку на основі знешкодженого вірусу осповакцини.

Вчені успішно випробували свою терапію на тваринах, і тепер хочуть отримати дозвіл на проведення першого етапу клінічних випробувань з людьми.

За основу препарату вчені взяли вірус осповакцини, вирізавши з його генома два гена, що відповідають за вірулентність, — здатність викликати захворювання або загибель організму. Після цього вони додали туди два інших гена, що підсилюють онколітичних активність.

Ліки виявилися ефективним проти відразу декількох видів раку, зокрема проти пухлини молочної залози. Якщо всі етапи випробувань будуть успішними, — реєстрація і масове виробництво препарату можуть стартувати вже у 2022 році.

"Потрапляючи до організму, вірус знаходить пухлинну клітину, заражає її і починає там розмножуватися (при цьому здорові клітини залишаються непорушними). З одного боку, він продукує білки, що вбивають цю клітину, а з іншого — встигає в ній розмножитися і, потрапляючи у кров, починає поширюватися по організму і шукати інші мішені", — пояснили вчені.

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Все по темі:

США, Рак, Ліки, Ракові пухлини.

Автор:

Телеграф
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