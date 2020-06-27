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Відомий термін виживання коронавірусу у річковій воді

Відомий термін виживання коронавірусу у річковій воді
19:20 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Коронавірус виживе у воді, якщо вона буде холодною. Про це заявили польські та британські науковці, пише ТСН з посиланням на medRxiv.

Після потрапляння до річкової води частинки коронавірусної інфекції COVID-19 можуть виживати до 25 днів, якщо її температура буде досить низькою.

Під час свого дослідження науковці оцінили тривалість існування вірусу у водоймах, за умови потрапляння в них стічних вод, а також ризик інфікування, в разі контакту із зараженою водяною системою. Як зазначається, стічні води можуть безпосередньо потрапляти у водну систему, наприклад, через збої або відсутність коштів обробки стоків.

"Природні водні системи можуть слугувати каналом передання COVID-19. Ми дійшли висновку, що вірус може залишатися стабільним до 25 днів", - йдеться в дослідженні.

За оцінками науковців, найбільш висока загроза зараження існує в державах з низькими обсягами споживання питної води, високою часткою зараженого населення, а також слабким розведенням стічних вод, які потрапляють у водойми. До цієї категорії потрапили, зокрема, Іспанія, Велика Британія і Марокко. Порівняно невелика загроза зараження - у Канаді, Норвегії і Венесуелі.

Як стверджується також, вірус може перебувати у воді протягом тривалого часу, якщо її температура буде досить низькою. Вчені також припускають, що коронавірус може існувати досить довго і в морській воді. Але тоді він є загрозою для китоподібних, оскільки через їхню ротову порожнину "постійно проходять великі обсяги води".

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я попри коронавірус дозволило відкрити пляжний сезон в Україні. Дозвіл також стосується і купання у річках. Оскільки, за наявними даними науковців, у річках з проточною водою інфікуватись досить складно, адже сильні течії швидко все зносять.

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Вчені, Коронавірус, Водойми.

Автор:

Телеграф
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