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На Титані, супутнику Сатурна, виявлені загадкові геологічні структури

На Титані, супутнику Сатурна, виявлені загадкові геологічні структури
09:17 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Можливо, на Титані йде вулканічна активність. Це — ще один аргумент на користь того, що тут може бути життя. Хоча радіти поки рано.

Орбітальний зонд Cassini , який працював на орбіті Сатурна до вересня 2017 року, принес так багато наукового матеріалу, що вчені досі продовжують здійснювати різні відкриття.

Наприклад, нове дослідження вчених з Інституту планетарних наук в Тусоні (Штат Арізона) говорить про те, що на північному полюсі Титана, супутника Сатурна, можуть бути діючі вулкани, на зразок тих, що є на Землі.

Якщо це дійсно так, то ми отримуємо нове підтвердження того, що у Титана є підповерхневий океан і внутрішній механізми нагріву. А отже, ми отримуємо і нові аргументи на користь того, що Титан може бути перспективним місцем для пошуків позаземного життя в Сонячній системі.

Автори дослідження Чарльз Вуд і Джен Радеба стверджують, що дивні утворення на північному полюсі Титана, помічені на знімках Cassini, не схожі на звичайні прикмети поверхні численних лун сонячної системи.

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Дюни, а також утворення, що нагадують річки і озера, часто зустрічаються на поверхнях лун різних планет, є результатами атмосферних процесів (Якщо у даного небесного тіла є атмосфера) або ж слідами діяльності астероїдів і метеоритів.

Однак, на Титані все виглядає інакше, і більше схоже на свідоцтво вулканічної активності. Причому, все ще діючої.

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Все по темі:

Сатурн, Титан, Cassini, Супутник, Відкриття.

Автор:

Телеграф
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