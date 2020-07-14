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Вівторок, 14.07.2020
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Комета NEOWISE: де і коли спостерігати (Відео)

Комета NEOWISE: де і коли спостерігати (Відео)
15:00 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Найяскравіша за останні сім років комета C/2020 F3 NEOWISE виправдала надії любителів астрономії: вона витримала зближення з Сонцем і тепер наближається до Землі. 23 липня вона пройде на мінімальній від нас відстані, але вже зараз вона видна неозброєним оком на нічному і ранковому небі.

Комета C/2020 F3 NEOWISE була виявлена 27 березня космічним інфрачервоним телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer).

На мінімальної дистанції від Землі комета пройде 23 липня - в цей момент вона буде на відстані 103,5 мільйона кілометрів від нашої планети. І зараз саме час її спостерігати, наступна можливість побачити її у всій красі з'явиться тільки через кілька тисяч років.

Під час проходження повз Сонце у неї з'явився другий хвіст. Перший блакитний газовий (іонний) хвіст світиться за рахунок флуоресценції молекул С2 і CN, а другий золотий хвіст складається з пилу, як у комети Хейла-Боппа, хоча і не такий великий.

На думку дослідників, комета близько 5 км у поперечнику. Її походження дуже давнє. Її ядро покрите матеріалом, висхідним до походження нашої Сонячної системи 4,6 мільярда років тому.

Щоб побачити комету, необхідно знайти місце для спостережень з відкритим північно-східним горизонтом. Чим нижче буде цей горизонт, тим краще.

Протистояння Сонця і Юпітера 14 липня: цікаве астрономічне явище

Відсьогодні та до 19 липня цю комету можна буде спостерігати у нічному небі Північної півкулі Землі.

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Все по темі:

Комета, NEOWISE.

Автор:

Телеграф
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