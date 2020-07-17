Африка повільно розпадається через народження нового океану

Вчені кажуть, що на завершення процесу знадобиться кілька мільйонів років.

В одній з найбільш спекотних точок на Землі, в посушливому східно-африканському регіоні Афар пролягає точне місце, де глибоко під землею розпадається цілий континент.

Цей пустельний регіон лежить на поверхні трьох тектонічних плит, які дуже повільно віддаляються одна від одної в ході складного геологічного процесу. Вчені кажуть, що, зрештою, він закінчиться розломом Африки на дві частини. В результаті утвориться новий басейн океану.

Поки що ж очевидним доказом цього процесу стала тріщина, яка простягається на 56 кілометрів у Ефіопській пустелі. Тектонічну долю Африки вивчають вже кілька десятиліть. Але нові супутникові оцінки допомагають вченим краще зрозуміти цю трансформацію і пропонують різні інструменти для дослідження поступового народження нового океану в найбільш унікальний точці на планеті.

"Це єдине місце на Землі, де можна дослідити перетворення континентального рифту в океанічний", - сказав вчений з Університету Лідса Крістофер Мур, який використовує супутниковий радар для спостереження за вулканічною активністю на Сході Африки, пов'язаною з розломом континенту.

Вважається, що новий африканський океан сформується через 5-10 мільйонів років. Але вже зараз розташування регіону Афар на межі між Нубійською, Сомалійською і Арабською тектонічними плитами робить її унікальною лабораторією для вивчення тектонічних процесів.

Кора Землі складається з десятка великих тектонічних плит. Це різної форми скелясті утворення, які постійно зіштовхуються між собою, накладаються й розходяться одна від одної. Останні 30 мільйонів років Арабська плита рухалася від Африки. Цей процес відповідальний за появу Червоного моря і Аденської затоки між двома масивами суходолу. Але Сомалійська плита на Сході Африки також віддаляється від Нубійської, створюючи лінію розлому вздовж Великої рифтової долини, яка пролягає через Ефіопію і Кенію.

Але досі не відомо, що змушує континент розпадатися. Деякі вчені вважають, що масивний шлейф розжарених гірських порід з мантії Землі під Східною Африкою може бути рушійною силою.