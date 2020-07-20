ОАЕ першими в арабському світі запустили космічний апарат на Марс

Зонд під назвою Hope ("Надія") повинен і досягти Червоної планети в лютому 2021 року, коли буде відзначатися 50-річчя утворення ОАЕ.

Японська ракета-носій H-IIA з космічним зондом ОАЕ "Аль-Амаль" ("Надія") відправилася на Марс з космодрому на острові Танегасіма в Японії.

Запуск відбувся у запланований час - 20 липня о 01:58 за часом ОАЕ (00:58 за Києвом), повідомляє dt.ua із посиланням на Associated Press.

Відправка зонда "Аль-Амаль" мала відбутися 15 липня, проте була відкладена через несприятливі погодні умови. Зокрема, в Японії понад тиждень йшли зливові дощі, в результаті чого на південному заході країни виникли зсуви й підтоплення.

أول عد تنازلي عربي في تاريخ استكشاف الفضاء! مسبار الأمل ينطلق إلى المريخ حاملاً معه طموحات العرب..#مسبار_الأمل #أول_عد_تنازلي_عربي #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/pQmQHbNkix — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

Космічний зонд був розроблений і сконструйований арабськими вченими та інженерами. Він оснащений двома сонячними батареями, багатоканальною камерою з високою роздільною здатністю, а також інфрачервоним та ультрафіолетовим спектрометрами.

Місію розробляли понад 150 інженерів Космічного центру імені Мохамеда ібн Рашина, що в Дубаях, у співпраці з трьома американськими університетами.

Зонд вивчатиме верхні шари атмосфери Марса, а також стежитиме за зміною клімату, здійснюючи польоти навколо планети. Він має пролетіти 500 мільйонів кілометрів. Очікується, що він досягне Марса в лютому 2021 року, коли ОАЕ будуть відзначати 50 років з дня заснування держави.

У липні 2014 року, коли президент ОАЕ шейх Халіфа бін Заїд Аль Нахайян оголосив про початок місії «Надія», космічний досвід країни обмежувався лише запуском двох супутників — і то створених у Південній Кореї. А в самих ОАЕ не було ані міністерства з питань науки, ані стратегії розвитку космічних досліджень, ані професійного середовища дослідників космосу.

Утім після шести років і 200 мільйонів доларів інвестицій Емірати вже заявляють про себе як про арабську космічну державу. «Надія» — не перша космічна місія Еміратів: з 2014 року вони вже запустили кілька супутників, а в 2019-му у відкритий космос уперше вийшов еміратський астронавт Хаза аль-Мурсі.

У липні-серпні 2020 року, окрім ОАЕ, свої місії на Марс мають запустити США й Китай. Якщо американці прагнуть дослідити поверхню Червоної планети, а китайці — її підземні умови (і, можливо, ознаки життя там), то Емірати мають на меті створити першу кліматичну карту Марса.

За планом, «Надія» летітиме до орбіти Марса до грудня 2021 року, після чого перебуватиме там протягом одного марсіанського року (це приблизно 687 земних днів). Працюватиме місія цілодобово — і це ще одна особливість еміратської місії порівняно з іншими. Що буде після — поки точно невідомо: є ймовірність, що «Надію» продовжать ще на два роки, до 2025-го.