Скачать
Понеділок, 20.07.2020
Путін прибув в окупований Крим
Путін прибув в окупований Крим
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Користь і шкода чорниці для організму
Користь і шкода чорниці для організму

ОАЕ першими в арабському світі запустили космічний апарат на Марс

ОАЕ першими в арабському світі запустили космічний апарат на Марс
12:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Зонд під назвою Hope ("Надія") повинен і досягти Червоної планети в лютому 2021 року, коли буде відзначатися 50-річчя утворення ОАЕ.

Японська ракета-носій H-IIA з космічним зондом ОАЕ "Аль-Амаль" ("Надія") відправилася на Марс з космодрому на острові Танегасіма в Японії.

Запуск відбувся у запланований час - 20 липня о 01:58 за часом ОАЕ (00:58 за Києвом), повідомляє dt.ua із посиланням на Associated Press.

Відправка зонда "Аль-Амаль" мала відбутися 15 липня, проте була відкладена через несприятливі погодні умови. Зокрема, в Японії понад тиждень йшли зливові дощі, в результаті чого на південному заході країни виникли зсуви й підтоплення.

 

Космічний зонд був розроблений і сконструйований арабськими вченими та інженерами. Він оснащений двома сонячними батареями, багатоканальною камерою з високою роздільною здатністю, а також інфрачервоним та ультрафіолетовим спектрометрами.

Місію розробляли понад 150 інженерів Космічного центру імені Мохамеда ібн Рашина, що в Дубаях, у співпраці з трьома американськими університетами.

Зонд вивчатиме верхні шари атмосфери Марса, а також стежитиме за зміною клімату, здійснюючи польоти навколо планети. Він має пролетіти 500 мільйонів кілометрів. Очікується, що він досягне Марса в лютому 2021 року, коли ОАЕ будуть відзначати 50 років з дня заснування держави.

У липні 2014 року, коли президент ОАЕ шейх Халіфа бін Заїд Аль Нахайян оголосив про початок місії «Надія», космічний досвід країни обмежувався лише запуском двох супутників — і то створених у Південній Кореї. А в самих ОАЕ не було ані міністерства з питань науки, ані стратегії розвитку космічних досліджень, ані професійного середовища дослідників космосу.

Утім після шести років і 200 мільйонів доларів інвестицій Емірати вже заявляють про себе як про арабську космічну державу. «Надія» — не перша космічна місія Еміратів: з 2014 року вони вже запустили кілька супутників, а в 2019-му у відкритий космос уперше вийшов еміратський астронавт Хаза аль-Мурсі.

У липні-серпні 2020 року, окрім ОАЕ, свої місії на Марс мають запустити США й Китай. Якщо американці прагнуть дослідити поверхню Червоної планети, а китайці — її підземні умови (і, можливо, ознаки життя там), то Емірати мають на меті створити першу кліматичну карту Марса.

За планом, «Надія» летітиме до орбіти Марса до грудня 2021 року, після чого перебуватиме там протягом одного марсіанського року (це приблизно 687 земних днів). Працюватиме місія цілодобово — і це ще одна особливість еміратської місії порівняно з іншими. Що буде після — поки точно невідомо: є ймовірність, що «Надію» продовжать ще на два роки, до 2025-го.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ОАЭ, Марс, Hope Mars Mission.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Користь і шкода чорниці для організму
02 Джемілєв: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму
03 В Азербайджані подовженні суворі карантинні заходи
04 Короля Саудівської Аравії госпіталізували
05 20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань &quot;Кавказ-2020&quot;&quot;
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань "Кавказ-2020""
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся