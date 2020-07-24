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На Марсі вперше з моменту утворення помітили рух великих хвиль піску

На Марсі вперше з моменту утворення помітили рух великих хвиль піску
13:11 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: ScienceMag
Дослідники вперше зафіксували рух великих хвиль марсіанських пісків.

Про це повідомляє ScienceMag.

Як зазначається, це відкриття розвіює давнє уявлення про те, що еолові форми рельєфу на Марсі не рухалися з моменту утворення сотні тисяч років тому. Вони також свідчать про сильніші вітри на Червоній планеті, ніж очікувалося.

Мегахвилі на піску утворюються у пустелях Землі, часто між дюнами. Вони розташовані за десятки метрів одна від одної та викликають хвилеподібний рух щодесять сантиметрів на багатьох піщаних дюнах.

На відміну від дюн, марсіанські еолові форми рельєфу складаються з частинок, удвічі більших за піщинку.

"Грубіші, важчі крупинки осідають на гребенях, і вітру стає важче їх переносити", - сказала Сімона Сільвестро, планетарний науковець Національного інституту астрофізики у Неаполі.

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Із початку 2000-х років ровери та супутники неодноразово помічали ці хвилі на Марсі. Проте вони, на думку дослідників, не змінювали форму. Вчені припустили, що хвилі - релікти періоду минулого Марсу, коли вітри через щільнішу атмосферу були сильнішими.

Сільвестро та її колеги, за допомогою супутника NASA Reconnaissance (Дослідження) довели, що хвилі дійсно сповзають - просто дуже повільно.

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НАСА, Марс, Астрономия.

Автор:

Телеграф
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