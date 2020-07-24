Hubble показав який вигляд має Сатурн у літній час

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав, як виглядає планета Сатурн у літній час.

Про це повідомляється на сайті телескопа.

«Новий знімок телескопа Hubble був зроблений 4 липня 2020 року, коли Сатурн знаходився на відстані в 1350 млн кілометрів від Землі», - йдеться у повідомленні.

Сам кадр відзнятий впродовж літа на північній півкулі планети.

Зазначається, що на зображенні також видно два крижані місяці Сатурна: Мімас (праворуч) та Енцелад (внизу).

Як повідомлялося, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімок галактики NGC 4848, яка розташована у сузір'ї Волосся Вероніки.