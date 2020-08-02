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Фізики спростували наявність "ефекту метелика"

Фізики спростували наявність "ефекту метелика"
17:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Вчені з Los Alamos National Laboratory змоделювали за допомогою квантового комп'ютера «подорож у часі» та стверджують, що «ефекту метелика» в квантовій фізиці, про який багато пишуть фантасти та говорять вчені, не існує. Про це йдеться у статті на сайті лабораторії.

Експеримент передбачав подорож у минуле, скоєння там «невеликого пошкодження» та повернення у сучасність.

«Ми з’ясували, що світ виживає, а це означає, що «ефекту метелика» у квантовій механіці немає… Ми виявили, що поняття хаосу в класичній фізиці та в квантовій механіці треба розуміти по-різному», - каже один з учених, Ніколай Сініцин.

Він і його колега Бінь Ян хотіли дізнатися, що станеться, якщо «перемотати» взаємодії, які заплутують квантові хвилі можливостей, а потім запровадили квантову аналогію тупання метелика. Мета була з’ясувати, чи залишиться при цьому майбутнє неушкодженим.

«Ми виявили, що навіть якщо людина, яка втручається, зробить руйнівні для держави дії, ми все одно можемо легко відновити корисну інформацію, оскільки ця шкода не посилюється у процесі розшифровки», - заявив Ян.

Обидва фізики кажуть, що квантовий підхід до подорожей у часі передбачає створення мультивсесвіту: у разі, якщо минуле зміниться навіть у дрібницях, у майбутньому буде декілька можливих варіантів розвитку подій.

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«Ефект метелика» — термін у природничих науках, що позначає властивість деяких хаотичних систем. Незначний вплив на систему може мати великі і непередбачувані ефекти де-небудь в іншому місці і в інший час.

У 1963 році Едвард Лоренц сформулював такий висновок: якщо є хоча б невелика похибка у визначенні початкового стану системи (що неминуче для будь-якої природної системи), прогноз її стану в майбутньому неможливий. Тобто невелика флуктуація початкових умов спричинює непередбачувані наслідки.

Схожа ситуація трапилася з героєм оповідання Рея Бредбері «Гуркіт грому»: герой випадково роздушив метелика під час туристичної подорожі в минуле машиною часу, що спричинило значні зміни в теперішньому «часі» героя.

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Автор:

Телеграф
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