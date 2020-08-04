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Сатурн буде надзвичайно яскравим на поточному тижні. Як побачити планету у нічному небі

Сатурн буде надзвичайно яскравим на поточному тижні. Як побачити планету у нічному небі
09:54 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
На початку серпня Сатурн буде однією з найяскравіших точок у нічному небі Землі, оскільки планета розташується рівно навпроти Сонця. Як і коли можна буде її побачити неозброєним оком?

Сатурн — шоста планета від Сонця і, у той же час, найвіддаленіша планета, яку можна побачити з Землі неозброєним оком.

Правда, більшу частину часу Сатурн розташований у тіні або поза зоною видимості для людей. Найкраща можливість побачити Сатурн — дочекатися, поки ця планета розташується рівно навпроти Сонця.

У найближчу неділю буде саме така можливість.

Сатурн вийшов на точку орбіти навпроти Сонця 20 липня 2020-го, а вже 9 серпня ця планета буде світити найяскравіше у нічному неба Землі.

Без телескопів і додаткового оптичного обладнання Сатурн можна буде побачити як яскраву золотисту зірку, розташовану поруч з менш яскравим Юпітером.

Планету варто шукати у південно-східній частині неба у період після заходу Сонця і до самого світанку.

Щоб спростити пошук Сатурна можна скористатися цим або цим сервісом.

Hubble показав який вигляд має Сатурн у літній час

Для спостереження за знаменитими кільцями Сатурна краще використовувати невеликий телескопом.

Нагадаємо, пару тижнів тому у Північній і Південній півкулі Землі можна було спостерігати парад планет. Крім Місяця, у нічному небі одночасно з’явилися Меркурій, Марс, Венера, Юпітер і Сатурн.

«Вийшовши на вулицю рано вранці, принаймні, за годину до сходу Сонця, ви знайдете ці планети, які будуть виглядати як дуже яскраві зірки. Блискуча Венера розташована низько на північному сході. Марс — це самотня „зірка“ на південному сході, а Юпітер і Сатурн — на південному заході», — говорив астроном Джеффрі Хант.

Наступного разу така астрономічна подія відбудеться тільки у червні 2022-го.

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Все по темі:

Сатурн, Земля, Космос, Астрономия, Небо, Сонце, Планети.

Автор:

Телеграф
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