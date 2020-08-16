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Загадковий крихітний місяць: NASA зробило нові знімки Фобоса
Загадковий крихітний місяць: NASA зробило нові знімки Фобоса

Загадковий крихітний місяць: NASA зробило нові знімки Фобоса

Загадковий крихітний місяць: NASA зробило нові знімки Фобоса
Оновлено 16:56 Нд, 16 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Ось уже майже двадцять років космічний зонд NASA постачає землян докладною інформацією про те, як поводиться Фобос - одна з найзагадковіших лун Червоної планети.

Зонд NASA Mars Odyssey обертається навколо Червоної планети вже майже 19 років, що робить його космічним кораблем, який найдовше у світі зберігає активність на орбіті іншої планети.

За ці роки він став свідком безлічі дивних речей, які спостерігачам із Землі практично неможливо помітити. Наприклад, приголомшливе барвисте зображення марсіанського місяця Фобоса - відмінний приклад інопланетних пам'яток, які Mars Odyssey може розглянути і вивчити у всій красі.

Шість незвичайних сфер, зображених на фото, нагадують фруктові цукерки. Однак насправді все це Фобос - колірні варіації позначають різну температуру місяця, яку Mars Odyssey вдалося вважати завдяки спеціальному тепловізора.

Стадії нагріву Фобоса

Синій колір, тобто найхолодніші годинник, припадають на час місячного затемнення. В цей час Марс повністю затіняє свій супутник від світла Сонця. А яскраво-червоні відтінки, навпаки, демонструють ті періоди, коли поверхню Фобоса нагрівається до максимальної температури. До речі, для марсіанського місяця вона невелика - всього 27 градусів Цельсія.

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Постійний аналіз Фобоса і його поверхневих характеристик дозволяє з'ясувати, чим насправді є крихітна місяць (з радіусом всього близько 11 кілометрів). Чи був це астероїд, втягнутий в гравітаційне поле Марса, або, можливо, чимось більшим? У науковому середовищі на сьогоднішній день вкрай популярна теорія про те, що Фобос - це фрагмент, що відколовся в результаті страшного катаклізму, що стався в далекому минулому Червоної планети.

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НАСА, Mars Odyssey.

Автор:

Телеграф
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