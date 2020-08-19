"Для більшості вірусологів та епідеміологів стане шоком": віруси можуть передаватися через пил

Вчені Каліфорнійського університету в США виявили, що віруси можуть поширюватися через пил, волокна та інші мікроскопічні частинки. Нове дослідження, оприлюднене в журналі Nature Communications, може вплинути на подальше вивчення поширених захворювань на кшталт коронавірусу або грипу.

Раніше вважалося, що віруси мають кілька основних шляхів для поширення - повітряно-крапельним шляхом, через тканини або вторинні об'єкти, наприклад, дверні ручки.

Однак вчені не знали, які ще способи поширення вірусів є домінантними.

Використовуючи автоматичний вимірювач для підрахунку частинок в повітрі, дослідники виявили, що неінфіковані морські свинки виділяють до тисячі частинок в секунду при переміщенні по клітці. Кількість частинок, що видихаються тваринами, було набагато нижчим.

При цьому морські свинки з вірусом грипу, нанесеним на хутро, можуть передавати інфекцію по повітрю іншим тваринам, показуючи, що вірус для зараження не обов'язково надходить безпосередньо з дихальних шляхів.

"Для більшості вірусологів та епідеміологів стане шоком, що віруси переносяться не тільки через краплі в повітрі, а й через пил. Наше припущення полягає в тому, що передача вірусу повітряно-крапельним шляхом завжди відбувається через дихальних крапель, які виділяються при кашлі, чханні або розмові. Передача через пил відкриває абсолютно нові області досліджень і має глибокі наслідки для того, як ми інтерпретуємо лабораторні експерименти, а також епідеміологічні дослідження ", - говорить Вільям Рістенпарт, Каліфорнійський університет.

Крім того, вчені перевірили, чи можуть мікроскопічні волокна переносити інфекційні віруси. Вони обробили паперові серветки вірусом грипу, дали їм висохнути, а потім зім'яли їх перед автоматичним вимірювачем розмірів частинок. Виявилося, що це дію вивільняє до 900 часток в секунду в діапазоні розмірів, які можна вдихнути.