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Погода на Марсі: вчені з'ясували, яким був клімат на Червоній планеті

Погода на Марсі: вчені з'ясували, яким був клімат на Червоній планеті
Оновлено 21:35 Чт, 20 Серпень 2020 Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
Вчені з Техаського університету в Остіні кількісно оцінили кількість опадів, які повинні були бути присутніми на всій червоній планеті.

Древній клімат Марса - загадка для вчених. Для геологів існування русел річок і палеозер - басейнів вікових озер - малює картину планети зі значними опадами або сніготаненням. Але вчені, які спеціалізуються на комп'ютерних моделях клімату планети, не змогли відтворити стародавній клімат з великою кількістю рідкої води, яка присутня досить довго, щоб врахувати спостережувану геологію.

В ході дослідження вчені виявили, що опади повинні були складати від від 4 до 159 метрів за один епізод, щоб заповнити озера і, в деяких випадках, забезпечити достатню кількість води для переливу і прориву озерних басейнів.

Вчені вивчили 96 озер відкритого і закритого басейнів і їх вододіли, які, як вважається, утворилися між 3,5 і 4 мільярдами років тому. Відкриті озера - це озера, що прорвалися розливом води; закриті, навпаки, цілі. Використовуючи супутникові знімки і топографію, вони виміряли площі озер і водозборів, а також обсяги озер і врахували потенційне випаровування, щоб з'ясувати, скільки води необхідно для заповнення озер.

Подивившись на стародавні закриті і відкриті озера і долини річок, які живили їх, команда змогла визначити мінімальну та максимальну кількість опадів. Закриті озера дають уявлення про максимальну кількість води, яке могло б впасти за один раз, не порушуючи бічну частину басейну озера. Відкриті озера показують мінімальну кількість води, необхідне для того, щоб покрити басейн озера, в результаті чого вода виривається за борт і виливається назовні.

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У 13 випадках дослідники виявили спарені басейни - містять один закритий і один відкритий басейни, які харчувалися одними і тими ж річковими долинами, - які надали ключові докази як максимального, так і мінімальної кількості опадів в одну подію.

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Ще одна велика загадка - це те, як довго має тривати один епізод дощу або танення снігу: дні, роки або тисячі років. За словами вчених, це наступний етап дослідження.

На момент публікації цього дослідження НАСА недавно запустило марсохід Mars 2020 Perseverance Rover, щоб відвідати кратер Джезеро, який містить одне з відкритих озер, використаних в дослідженні. Дані, зібрані з кратера, можуть мати важливе значення для визначення того, скільки води було на Марсі і чи є ознаки минулого життя.

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Космос, Марс, Наука, Осадки.

Автор:

Телеграф
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