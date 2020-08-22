Blue Origin представила прототип місячного модуля для тестів NASA (Відео)

У Космічному центрі Джонсона представили повнорозмірний макет космічного апарату для висадки людей на Місяць. Він знадобиться для проведення випробувань і підготовки астронавтів.

Американська приватна аерокосмічна компанія Blue Origin і очолювана нею "національна команда" (Human Landing System National Team), до складу якої входять також Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper, доставили в Космічний центр імені Ліндона Джонсона NASA повномасштабний прототип свого місячного посадкового модуля. Його планують використовувати для реалізації програми Artemis, мета якої - відправка на супутник Землі "першої жінки і наступного чоловіки".

Тепер 12-метровий посадковий модуль готовий до випробувань в NASA. Прототип включає в себе повнорозмірні складові системи посадкового модуля, в тому числі незалежні багаторазовий пілотований модуль (Ascent Element) і посадочну щабель (Descent Element), яка створена на базі вантажного посадкового модуля Blue Moon від Blue Origin і водневого двигуна BE-7 LOX.

Ascent Element включає в себе авіоніку, програмне забезпечення, обладнання систем життєзабезпечення, інформаційний інтерфейс екіпажу і дозволить взаємодіяти з багатоцільовим пілотованим кораблем Orion від Lockheed Martin, який в тандемі зі надважкої ракетою-носієм Space Launch System і буде забезпечувати польоти в рамках місій Artemis I і II.

У міру доопрацювання серійного посадкового модуля Blue Origin і її партнери зможуть отримати цінну інформацію про апарат і його внутрішній устрій (в тому числі про зручність розташування приладів, огляді всього, що відбувається за межами корабля, ергономіці крісел екіпажу і так далі). Команда буде співпрацювати з NASA, включаючи Головний офіс астронавтів, в рамках проведення інженерних і експлуатаційних випробувань.

Згодом інженерний прототип будуть доповнювати, додаючи елементи. "Випробування прототипу у взаємодії з екіпажем - крок до втілення цієї історичної місії, - зазначив Брент Шервуд, віце-президент по передовим програмами Blue Origin. - Досвід, який ми отримуємо при роботі з повномасштабними прототипами, унікальний. Цей ранній етап дозволить нам розробити безпечну систему, що відповідає потребам NASA ".

"Кожен партнер привносить в" національну команду "своє видатне спадщина. До них відносяться розробка, інтеграція і експлуатація космічних кораблів, систем запуску і посадочних модулів. Разом ми формуємо відмінну команду, яка відправить наших астронавтів на Місяць в 2024 році, - додав, у свою чергу, Кірк Шіреман, віце-президент Lunar Campaigns компанії Lockheed Martin Space. - Вкрай важливо доповнити сучасні інструменти можливістю самим розглядати і оцінювати спусковий апарат. Це допоможе нам прискорити розробку і досягти мети - висадитися на Місяць до 2024 року ".

Про старт реалізації програми Artemis Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США оголосило в минулому році. Перший запуск (Artemis 1), як очікується, повинні провести в кінці 2021 року, хоча терміни неодноразово переносили. При цьому під час нього не передбачається присутність екіпажу. На орбіту Місяця люди потраплять в складі місії Artemis 2, яка попередньо призначена на початок 2023 року.

Безпосередньо висадка людини на поверхню земного супутника - і в той же час тріумфальне повернення на нього - може відбутися не раніше 2024 роки (місія Artemis 3). А приблизно в 2028-му хочуть завершити будівництво постійної бази на Місяці.

Як повідомлялося раніше, SpaceX провела перші льотні випробування прототипу другого ступеня надважкої ракети Starship, яку планують використовувати для польотів на Місяць і Марс.