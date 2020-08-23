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Відповідальність на кожному з нас: Носіння маски в публічних місцях має багато корисних ефектів

Відповідальність на кожному з нас: Носіння маски в публічних місцях має багато корисних ефектів
Оновлено 09:57 Сьогодні Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Тканинні маски впливають на ймовірність передачі Covid-19 не тільки безпосередньо, формуючи бар'єр для вірусосодержащіх аерозольних часток. Вони також надають опосередкований психологічний ефект, змушуючи людей краще дотримуватися соціальну дистанцію. Стаття про це опублікована у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences.

Автори роботи, німецькі вчені з Ерфуртського університету, з в квітні і травні 2020 року опитали близько 7000 чоловік на тему поглядів на носіння масок, правила гігієни, а також про ставлення до інших людей, які носять маски або нехтують ними. Виявилося, що ті, хто регулярно надягає захисну маску при виході в людні місця, в сім разів частіше миють руки, в 13 разів частіше дотримуються соціальну дистанцію і в 20 разів частіше уникають рукостискань, ніж ті, хто користується захистом особи від випадку до випадку або не користується взагалі.

Це пов'язано з тим, що схвалення масок як дієвої заходи проти Covid-19 тягне за собою більшу довіру іншим захисним заходам і процедурам. На думку вчених, такі результати є "свідченням того, що політика обов'язкового носіння масок є ефективним, справедливим і соціально відповідальним рішенням для стримування коронавірусу".

Коронавірус

(A) Відсоток регулярно або досить часто надягають маску випробовуваних, які з плином часу вважали, що заходи щодо запобігання поширення Covid-19 надмірні (рожевий графік), а також тих, хто вважав ці заходи обгрунтованими (бірюзовий графік); чорним кольором показаний загальний відсоток тих, хто носив маску серед усіх учасників експерименту. (B) Ставлення шансів, що показує дотримання додаткових захисних заходів за умови регулярного носіння маски; жовтий колір - миття рук, сірий - дотримання соціальної дистанції, помаранчевий - уникнення рукостискань

Дослідники також провели експеримент, в якому перевіряли, як випробовувані будуть реагувати в ситуації, коли вони знаходяться в одному відділі продуктового магазину разом з іншою людиною. Даний сценарій для різних людей випадковим чином модифікувався - варіювали вихідні умови політики носіння масок в громадських місцях, а інша людина могла бути в масці або без неї.

Виявилося, що незалежно від того, які вимоги до носіння масок були задані конкретним випробуваним, інші люди в масках сприймалися як більш просоціальние. Також випробовувані повідомляли, що відчувають певну вдячність тим, хто надів маску. Учасники експерименту сприймали носіння масок як суспільний договір, при якому законослухняні люди сприймають один одного більш позитивно, а недотримання правил є громадським покаранням.

Політика добровільного носіння масок приводила до негативних ефектів - наприклад, частково посилювало стигматизацію (людей в масках частіше зараховували до групи ризику, але не до хворих). Також така політика була визнана випробуваними менш справедливою, особливо по відношенню до тих, хто дійсно належить до групи ризику.

Автори роботи підсумовують, що їх дослідження вказує на обґрунтованість вимог щодо обов'язкового носіння маски в публічних місцях. Чиновники повинні вводити такий захід повсюдно, а також детально роз'яснювати переваги носіння масок для уповільнення поширення Covid-19.

Раніше ми писали про те, що віруси можуть передаватися через пил.

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Все по темі:

Маски, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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