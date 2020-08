Відповідальність на кожному з нас: Носіння маски в публічних місцях має багато корисних ефектів

Тканинні маски впливають на ймовірність передачі Covid-19 не тільки безпосередньо, формуючи бар'єр для вірусосодержащіх аерозольних часток. Вони також надають опосередкований психологічний ефект, змушуючи людей краще дотримуватися соціальну дистанцію. Стаття про це опублікована у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences.