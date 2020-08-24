Із чого зроблений динозавр? Вчені з'ясували, як їх скелети витримували їхню величезну вагу

Палеонтологи у співпраці з інженерами-механіками та інженерами-біомедиками з'ясували, як скелети одних з найбільших динозаврів (гадрозаври або динозаври з качиним дзьобом) витримували величезне навантаження, адже їх вага становила до 3600 кг.

Співпраця палеонтологів, інженерів-механіків і інженерів-БІОМЕДІКА показало, що структура трабекулярної кістки гадрозавров і деяких інших динозаврів унікальна і здатна витримувати велику вагу і відрізняється від структури ссавців і птахів.

"Структура трабекулярної або губчастої кістки, яка формується всередині кісток, які ми вивчали, унікальна для динозаврів", - заявив Тоні Фіорілло, палеонтолог SMU і один з авторів дослідження. Трабекулярная кісткова тканина оточує крихітні проміжки або отвори у внутрішній частині кістки.

На відміну від ссавців і птахів, губчаста кістка не збільшується в товщині в міру збільшення розмірів тіла динозаврів. Замість цього збільшується щільність освіти губчастої кістки. Без цієї адаптації для зниження ваги скелетна структура, необхідна для підтримки гадрозавров, була б настільки важкою, що динозаврам було б дуже важко пересуватися.

Губчаста кісткова тканина (губчаста речовина, трабекулярную речовина, лат. Substantia spongiosa) - кісткова тканина пористого виду, сформована пухко лежать кістковими трабекул. Губчаста речовина має велику площу поверхні, легкість, меншу щільність і міцність.

Міждисциплінарна група дослідників використовували теорію руйнування матеріалів і шкалу аллометрии, яка описує, як характеристики живої істоти змінюються з розміром, для аналізу комп'ютерної томографії дистального відділу стегнової кістки і проксимального відділу великогомілкової кістки скам'янілостей динозаврів.

Команда, яка фінансується Управлінням полярних програм Національного наукового фонду і Національним географічним товариством, першою застосувала ці інструменти, щоб краще зрозуміти структуру кісток вимерлих видів, і першою оцінила взаємозв'язок між архітектурою кісток і рухом динозаврів. Вони порівняли свої результати зі скануванням живих тварин, таких як азіатські слони і вимерлих ссавців - мамонтів.

Розуміння механіки трабекулярної архітектури динозаврів може допомогти вченим краще зрозуміти будову інших легких і щільних структур, роблять висновок вчені.