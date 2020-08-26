"Ці відкриття можуть врятувати життя": створено суперкомп'ютер, який допоможе вченим вивчати торнадо

Вчений з Університету Вісконсін-Медісон створив програмне забезпечення, яке допоможе людям дізнатися про торнадо трохи більше.

У самих крайніх випадках грози сверх'ячейкі - з постійними обертовими висхідними потоками - можуть породжувати торнадо, викликаючи широкомасштабні руйнування. Але як конкретно утворюються торнадо і які інгредієнти їм потрібні для створення? І чи можуть вони бути передбачені досить рано, щоб своєчасно попереджати населення?

Приблизно в двох з трьох випадків, коли з'являється попередження про торнадо, торнадо не буває. Нам потрібно зробити так, щоб люди прислухалися до цих попереджень - Лі Орф, вчений з Університету Вісконсін-Медісон

В цілому, фізика торнадо добре вивчена, але дрібномасштабні аспекти їх освіти і то, як вони підтримуються в грозах суперосередку, вимагають додаткових досліджень. Однак торнадо можна повністю вивчити в лабораторії, і польові дослідження цих рідкісних, ізольованих подій важко спланувати.

"У нас немає технології дистанційного зондування, яка могла б зафіксувати динаміку і фізику повних штормів з необхідним дозволом, щоб розібратися в їх загадках", - підкреслює вчений.

Протягом останнього десятиліття Орф був на переводовой по створенню або, в деяких випадках, відтворення віртуальних торнадо, використовуючи одні з найпотужніших суперкомп'ютерів у світі. Він використовував Frontera в Техаському центрі передових обчислень - суперкомп'ютер, який фінансується Національним науковим фондом США, і найшвидшу систему з усіх університетів світу - для просування своєї роботи.

Програмне забезпечення, розроблене Орфом, є першим, яке створює візуалізацію повністю дозволених торнадо і їх батьківських суперячейек, які виглядають і поводяться так само, як і ті, що спостерігаються в реальному світі.

Поле завихренності множинного вихору торнадо EF5, вбудованого в грозу суперосередку.

"Ці відкриття можуть врятувати життя, дозволяючи нам краще зрозуміти, як утворюються торнадо, і з більшою точністю передбачати їх виникнення", - заявив Едвард Уокер, програмний директор Управління кіберінфраструктури NSF.

Чунгу Лу, програмний директор відділу геокосмічних і атмосферних наук NSF, додав: "Комп'ютерне моделювання стало потужним інструментом, що допомагає вченим зрозуміти, як торнадо породжуються їх батьківськими штормами. Вкрай важливо, щоб комп'ютерне моделювання проводилося в надвисокому дозволі, демонструючи кожну деталь процесу, під час якого відбувається симулювати торнадо ".