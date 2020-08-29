Ілон Маск продемонстрував робочий нейроінтерфейс Neuralink (Фото, Відео)

Заснована Маск компанія Neuralink провела в суботу захід, на якому відзвітувала про виконану за рік роботу.

У режимі живої трансляції показали роботу мікрочіпа, з'єднаного нитками-електродами з мозком, а також друге покоління робота-хірурга, який вживляє цей пристрій.

"Серпневий захід Маск анонсував ще місяць тому, і пообіцяв показати нове покоління робота-хірурга для імплантації імпланта і продемонструвати роботу самого нейроинтерфейсу", - відзначає свято.

Також Маск показав то над чим працювала компанія протягом року - чіп Link 0.9, який за допомогою робота хірурга під'єднується до мозку через невеликий отвір завдяки надтонкою електродів.

Маск обіцяє, що операція триватиме не більше години, буде повністю безболісною і тільки з місцевою анестезією, а відразу після імплантації чіпа пацієнт зможе відправитися додому. Крім того, Маск зазначає, що операція буде абсолютно безпечною і максимально чистою, без єдиної краплі крові, оскільки робот хірург настільки точний, що вживляет мініатюрні електроди в мозок не зачіпаючи капілярів.

Також Маск показав трьох здорових свинок, які пережили операції з імплантації чіпа. Однією з свинок вживили нейрочіпи, щоб довести, що організм може безпечно переносити такі операції без шкоди для здоров'я. В майбутньому це дозволить людям відмовлятися від чіпів після операції, якщо вони передумають, або ж, якщо захочуть змінити чіп на більш досконалу модель. Нагадаємо, що Маск ще в липні оголосив про "відновленні прогресу" 28 серпня, а тепер запропонував більш детальну інформацію про те, що ж буде показано.

Про це він Маск неодноразово говорив про свою віру в те, що пристрої BMI необхідні, щоб допомагати людям "не відставати" від штучного інтелекту, удосконалюючи мозок, але зараз його мета набагато простіше: створити імплантуються пристроїв, яке дозволить людям управляти телефонами або комп'ютерами з допомогою розуму.