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Ілон Маск продемонстрував робочий нейроінтерфейс Neuralink (Фото, Відео)

Ілон Маск продемонстрував робочий нейроінтерфейс Neuralink (Фото, Відео)
12:53 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Заснована Маск компанія Neuralink провела в суботу захід, на якому відзвітувала про виконану за рік роботу.

У режимі живої трансляції показали роботу мікрочіпа, з'єднаного нитками-електродами з мозком, а також друге покоління робота-хірурга, який вживляє цей пристрій.

"Серпневий захід Маск анонсував ще місяць тому, і пообіцяв показати нове покоління робота-хірурга для імплантації імпланта і продемонструвати роботу самого нейроинтерфейсу", - відзначає свято.

 
 
 
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The first clinical trials will be in a small number of patients with severe spinal cord injuries, to make sure it works and is safe. Long term, Musk said they will be able to restore full motion in people with those types of injuries using a second implant on the spine. Most important thing the device might be able to do, Musk said, would let people achieve what he calls “AI symbiosis,” which allows the human brain to merge with an artificial intelligence. “Such that he future of the world is controlled by the combined will of the people of Earth — I think that that’s obviously gonna be the future that we want,” he said tonight. The design of the Neuralink device has changed since it was unveiled last year, rendering the device itself hard to see on Gertrude. It is now coin-shaped and meant to sit flush with the skull, rather than having a small module resting near the ear. The threads have more electrodes than other systems — which means more information — and they may not cause as much damage as stiff needles. However, foreign objects in the brain degrade over time, and smaller ones break down faster. One member of the team at tonight’s demonstration said that one of the main challenges for Neuralink was making sure the device could last for decades in a corrosive environment like the brain. #elonmusk #28aug #neuralink #elon #28augneuralink #ai #brainmachineinterface #spaceX #solarcity #hyperloop #engineering #bmi #boringcompany #braincomputerinterface #theboringcompany #bci #openai #starlink #brain #falcon #matrix #falconheavy #tesla #science #robotic #artificialintelligence #implant

Публикация от Neuralink (@neura.link)

Також Маск показав то над чим працювала компанія протягом року - чіп Link 0.9, який за допомогою робота хірурга під'єднується до мозку через невеликий отвір завдяки надтонкою електродів.

Маск обіцяє, що операція триватиме не більше години, буде повністю безболісною і тільки з місцевою анестезією, а відразу після імплантації чіпа пацієнт зможе відправитися додому. Крім того, Маск зазначає, що операція буде абсолютно безпечною і максимально чистою, без єдиної краплі крові, оскільки робот хірург настільки точний, що вживляет мініатюрні електроди в мозок не зачіпаючи капілярів.

Також Маск показав трьох здорових свинок, які пережили операції з імплантації чіпа. Однією з свинок вживили нейрочіпи, щоб довести, що організм може безпечно переносити такі операції без шкоди для здоров'я. В майбутньому це дозволить людям відмовлятися від чіпів після операції, якщо вони передумають, або ж, якщо захочуть змінити чіп на більш досконалу модель. Нагадаємо, що Маск ще в липні оголосив про "відновленні прогресу" 28 серпня, а тепер запропонував більш детальну інформацію про те, що ж буде показано.

Про це він Маск неодноразово говорив про свою віру в те, що пристрої BMI необхідні, щоб допомагати людям "не відставати" від штучного інтелекту, удосконалюючи мозок, але зараз його мета набагато простіше: створити імплантуються пристроїв, яке дозволить людям управляти телефонами або комп'ютерами з допомогою розуму.

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Все по темі:

Илон Маск, Neuralink, Link 0.9.

Автор:

Телеграф
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