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А чому б і не спробувати: вчені відновлять корали за допомогою 3D-друку

А чому б і не спробувати: вчені відновлять корали за допомогою 3D-друку
Оновлено 15:17 Сьогодні Телеграф hightech.fm pexels.com
Дослідники представили новий метод для відновлення коралових рифів. Для цього вчені надрукували спеціальну плитку, на якій вони можуть вирости швидше, ніж природним чином.

Вчені з Університету Гонконгу розробили новий метод порятунку коралових рифів. Спеціальні плитки друкуються на 3D-принтері - з їх допомогою можна виростити штучні рифи. Вони допоможуть відновити геологічні структури, які виявилися пошкодженими.

Територія в 2,6 кв. км. поруч з Гонконгом є місцем проживання для більш 60 видів коралів. Однак в 2018 році тайфун знищив 80% коралів в цьому районі, а вижили лише деякі види. Для їх відновлення природним шляхом потрібно кілька десятиліть.

Розроблені рифові плитки допомагають коралів рости, створюючи для них поверхню, до якої вони можуть прикріплятися. Фрагменти коралів не можуть прикріплятися до морського дна, оскільки вони постійно переміщаються через течію, а зерна піску можуть пошкодити їх ніжну тканину.

Рифові плитки надрукували з використанням глини, а потім обпалили в печі при 1125 градусах Цельсія. Їх дизайн натхненний природними візерунками коралів, а команда стверджує, що матеріал більш екологічний, ніж метал або бетон. Плитка буде природним способом руйнуватися з часом, а це означає, що через кілька десятиліть на цьому місці залишаться тільки нові корали.

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Коралові рифи страждають і руйнуються через зміну клімату. Вони забезпечують 25% всієї морської флори і фауни, надаючи їжу, притулок і місце для вирощування потомства для сотень організмів. Близько 500 млн осіб у всьому світі також залежать від них в плані забезпечення засобів до існування. Для громад, розташованих поблизу коралових рифів, вони є джерелом їжі, забезпечують захист від стихій і дохід завдяки туризму.

Потепління океанів призводить до масового знебарвлення і частим штормів, які завдають руйнівний шкоди рифів. За оцінками дослідників, 75% коралових рифів планети знаходяться під «загрозою втрати».

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Экология, Корали, 3D друк.

Автор:

Телеграф
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