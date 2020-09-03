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Самогубство: дослідникам вдалося встановити зв'язок між генетикою і вихованням

Самогубство: дослідникам вдалося встановити зв'язок між генетикою і вихованням
Оновлено 20:45 Сьогодні Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Дослідження американських вчених показало, що схильність до самогубства може передаватися як у спадок, так і через виховання. Крім того, суїцидальна поведінка частіше успадковується чоловіками, ніж жінками.

Робота опублікована в The American Journal of Psychiatry. Автори дослідження переконані, що, крім спадковості, схильність до самогубства (по крайней мере, спробам до нього) обумовлена культурно-психологічними факторами, які передаються від сім'ї і родичів в процесі виховання.

У дослідженні брали участь шведські сім'ї. Всього їх було чотири типи: повні нуклеарні (де на перший план висуваються відносини між представниками одного покоління - подружжям, а бабусі й дідусі мають другорядне значення), неповні (де біологічний батько не проживає разом з сім'єю), сім'ї з вітчимом, а також сім'ї з прийомними дітьми.

Вчені прийшли до висновку, що передачу суїцидальної поведінки від покоління до покоління можна назвати помірно високою: вона виникає практично в рівній мірі і через генетичних факторів, і в результаті виховання.

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Таким чином, прийомна дитина, якого виховував нерідний батько, який має схильність до самогубства, має ті ж шанси покінчити з собою (точніше, почати робити спроби до цього), що і дитина, що виросла в родині, де його біологічний батько / мати теж були схильні до суїцидальної поведінки. Крім того, дослідники виявили, що в перших трьох типах сімей (де не було прийомних дітей) схильність до суїциду передавалася в більшій мірі потомству чоловічої статі, ніж жіночої.

При цьому ризик передачі схильності здійснювати спроби до суїциду виявився вищим, ніж ризик передачі ці спроби успішно завершувати. Правда, дослідники обмовляються, що і даними за такими випадками у них було небагато: досконалий суїцид зустрічається рідше, ніж спроби до нього.

Результати дослідження показують, наскільки важливо вчасно розпізнати ознаки потенційного самогубці, для чого необхідно вивчати його медичний сімейний анамнез (наявність психічних захворювань або алкоголізму у родичів), а також нюанси виховання.

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Генетика, Виховання, Самогубство.

Автор:

Телеграф
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