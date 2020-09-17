NASA: Почався новий цикл сонячної активності

Американські астрономи оголосили початок нового циклу сонячної активності.

Про початок наступного циклу сонячної активності оголосили експерти з космічної погоди з NASA і американського метеорологічного агентства NOAA під час прес-конференції. Він стартував у грудні 2019 року, але група фахівців з прогнозування сонячного циклу змогла заявити про це тільки зараз. Справа в тому, що Сонце мінливе, тому на обчислення і визначення нового циклу можуть йти місяці.

Відстежувати активність світила вченим допомагають темні плями на його поверхні. Їх виникнення супроводжується різними проявами сонячної активності: спалахами і корональними викидами маси. Ті, в свою чергу, змінюють космічну погоду і, як наслідок, впливають на магнітне поле Землі, роботу супутників і планування космічних програм.

Сонячні плями в максимумі активності в квітні 2014 роки (ліворуч) і в мінімумі - в грудні 2019 року

До грудня 2019 року Сонце було тихим: на його поверхні вчені практично не бачили плями, а рівень короткохвильового випромінювання впав нижче порога чутливості приладів. Однак з тих пір активність нашої зірки поступово зростає. Зараз дослідницька група стежить за кількома невеликими сонячними плямами, які знаменують початок нового циклу.



Активність під час минулого сонячного циклу і прогноз на новий. По горизонталі - час. По вертикалі - число сонячних плям

Згідно з прогнозом, цикл номер 25 виявиться дуже схожий на попередній, який став найслабшим за останні 100 років: під час піку сонячної активності в останньому циклі астрономи виявили 120 сонячних плям, а на піку нового циклу в липні 2025 року, швидше за все, побачать близько 115. Для порівняння, під час циклів з активністю вище середньої вчені можуть спостерігати більше 200 плям.

"Те, що і новий цикл буде порівняно слабким, не означає, ніби немає ніякого ризику екстремальної космічної погоди", - розповів Даг Бісекер, співголова дослідницької групи і фізик з центру прогнозування космічної погоди NOAA.

Експерти NASA підкреслюють, що аналіз сонячної активності надзвичайно важливий для планування майбутніх місячних місій: дослідження повинні допомогти розібратися, як випромінювання впливатиме на астронавтів і техніку і як можна знизити ефект від нього. Вчені працюють над прогностичними моделями, щоб навчитися передбачати космічну погоду так само, як метеорологи передбачають погоду на Землі.

Агентство NOAA відстежує космічну погоду за допомогою супутників і ділиться прогнозами через дослідний центр в Колорадо (США), а NASA досліджує навколоземну космічну середу, щоб поліпшити прогнозування космічної погоди.