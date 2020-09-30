Домашні тваринки знижують рівень стресу під час карантину, але не у всіх

Коти і собаки можуть зменшити відчуття самотності, тим самим знижуючи рівень стресу під час пандемії COVID-19.

Як повідомляє Science Alert, домашні тварини можуть поліпшити психічне здоров'я людей під час самоізоляції.

Вчені опитали понад 6 тисяч британців, які пережили жорсткий карантин, на предмет їх психічного здоров'я і домашніх улюбленців.

Люди мають вихованців теж скаржилися на стрес від ізоляції, проте це відчуття було полегшено тваринами, завжди перебували поруч. Це підтвердили 90% опитаних. Деякі з респондентів додали, що домашні улюбленці також позитивно впливали і на взаємини в родині.

Проте, як виявилося, люди з більш сильним емоційним зв'язком з домашнім улюбленцем, навпаки, відчували себе гірше.

"Цікаво, що більш сильні зв'язки між людьми і тваринами були пов'язані з погіршенням психічного здоров'я, підкреслюючи психологічну вразливість власників", - говорять автори дослідження.

Стрес у людей викликала надмірна турбота про самопочуття тварин під час карантину, пов'язана з відсутністю повноцінного вигулу. Деякі хвилювалися, що станеться з чотириногими після завершення карантину, коли людям доведеться повертатися на роботу.

Однак під час пандемії був великий попит на домашніх улюбленців в багатьох штатах США. Вчені ж турбуються, щоб після карантину тваринах не викинули на вулицю знову.