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"Пішов" і забрав з собою всю воду: в "негостинної" Венери може бути винен Юпітер

"Пішов" і забрав з собою всю воду: в "негостинної" Венери може бути винен Юпітер
Оновлено 08:56 Сьогодні Телеграф Фото: hightech.fm
Через те, що Юпітер на стадії свого формування змінив орбіту, Венера перетворилася в безводний світ з щільною атмосферою.

До такої думки схиляються вчені Каліфорнійського університету в Ріверсайді, їх робота опублікована в журналі The Planetary Science Journal.

Маса Юпітера - в два з половиною рази більша за масу всіх інших планет в нашій Сонячній системі разом узятих. Його гігантські масштаби запросто могли впливати на орбіти інших планет і їх населеність.

На початку формування Юпітера як планети він перебував ближче до Сонця, але потім віддаляючись від нього через взаємодію з інших планет-гігантів зовнішньої Сонячної системи. Це рух, в свою чергу, і вплинуло на Венеру.

Спостереження за іншими планетними системами показали, що подібні міграції гігантських планет незабаром після утворення можуть бути відносно звичайним явищем.

Вчені вважають, що планети, на яких відсутній рідка вода, не здатні підтримувати життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Хоча Венера могла втратити трохи води на ранньому етапі формування і з інших причин і, можливо, продовжувала б робити це в будь-якому випадку, астробіолог UCR Стівен Кейн заявив, що саме рух Юпітера, імовірно, підштовхнуло Венеру на шлях до її нинішньому негостинно станом.

"Одна з цікавих особливостей Венери сьогодні полягає в тому, що її орбіта майже ідеально кругла, - об'сняет Кейн, який керував дослідженням. - У цьому проекті я хотів з'ясувати, чи завжди була у неї така кругова орбіта, і якщо ні, то які наслідки цього ? "

Щоб відповісти на ці питання, Кейн створив модель, яка імітує Сонячну систему, обчислюючи розташування всіх планет в будь-який момент часу і те, як вони витягають орбіти один одного в різних напрямках.

Учений з'ясував, що в міру міграції Юпітера і впливу на орбіту Венери планета зазнала катастрофічні зміни клімату, нагріваючись, а потім остигаючи і втрачаючи воду в атмосфері.

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В кінцевому рахунку, каже Кейн, важливо зрозуміти, що трапилося з Венерою, планетою, яка колись мала відповідні умови для формування життя, а тепер розігріта до 427 градусів за Цельсієм.

"Я зосереджую на відмінностях між Венерою і Землею і на те, що пішло не так з Венерою, щоб ми могли зрозуміти, наскільки Земля придатна для життя і що ми можемо зробити, щоб якомога краще доглядати за цією планетою", - підсумовує вчений.

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Космос, Юпитер, Венера.

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