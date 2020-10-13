Зуби перших ссавців розповіли про їх спосіб життя

Перші ссавці Землі проводили своє життя більш неквапливо, ніж їх сучасні побратими, але вони жили набагато довше, ніж нинішні співмірні тварини.

Використовуючи рентгенівські технології, палеонтологи вивчили скам'янілі зуби деяких з найбільш ранніх ссавців Землі, морганукодон (Morganucodon) і кюнеотерій (Kuehneotherium) - комахоїдних тварин розміром з землерийку.

Вони жили на планеті близько 200 мільйонів років тому в ранньому Юрському періоді і зустрічалися на території сучасного Уельсу (Великобританія).

Імовірно так виглядав моргунакодон

Експерти з Брістольського університету Великобританії і Гельсінського університету Фінляндії вивчили річні кільця в лунках зубів ссавців і виявили, що ці тварини жили до 14 років. Сучасні тварини такого ж розміру, такі як миші і землерийки, в дикій природі зазвичай мають тривалість життя від одного до двох років.

"Ми реконструювали коріння зубів в цифровому вигляді, і моделі показали, що Morganucodon жив до 14 років, а Kuehneotherium - до дев'яти років. Це приголомшливо, оскільки це набагато довше, ніж один-три роки, які ми очікували побачити", - йдеться в заяві наукового співробітника Брістольського університету доктора Еліс Ньюхем.

"Є вагомі докази того, що предки ссавців почали ставати теплокровними з пізній пермі, понад 270 мільйонів років тому, але навіть 70 мільйонів років тому наші предки все ще нагадували за способом життя сучасних рептилій, ніж ссавців", - додав він.

Проте, хоча у ссавців був рептильний ритм життя, експерти виявили докази тривалих фізичних навантажень в кістковій тканині, яка містила кровоносні судини і жир.

"Ми виявили, що в стегнових кістках Morganucodon швидкість кровотоку в кровоносних судинах була трохи вище, ніж у ящірок того ж розміру, але набагато нижче, ніж у сучасних ссавців. Це говорить про те, що ці ранні ссавці зберігали активність довше, ніж маленькі рептилії , але не могли вести енергійний спосіб життя, як сучасні ссавці ", - додав Ньюхем.