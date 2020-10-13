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Вівторок, 13.10.2020
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Зуби перших ссавців розповіли про їх спосіб життя

Зуби перших ссавців розповіли про їх спосіб життя
Оновлено 13:13 Сьогодні Телеграф CNN Фото: Twitter
Перші ссавці Землі проводили своє життя більш неквапливо, ніж їх сучасні побратими, але вони жили набагато довше, ніж нинішні співмірні тварини.

Використовуючи рентгенівські технології, палеонтологи вивчили скам'янілі зуби деяких з найбільш ранніх ссавців Землі, морганукодон (Morganucodon) і кюнеотерій (Kuehneotherium) - комахоїдних тварин розміром з землерийку.

Вони жили на планеті близько 200 мільйонів років тому в ранньому Юрському періоді і зустрічалися на території сучасного Уельсу (Великобританія).

 

Імовірно так виглядав моргунакодон

Експерти з Брістольського університету Великобританії і Гельсінського університету Фінляндії вивчили річні кільця в лунках зубів ссавців і виявили, що ці тварини жили до 14 років. Сучасні тварини такого ж розміру, такі як миші і землерийки, в дикій природі зазвичай мають тривалість життя від одного до двох років.

"Ми реконструювали коріння зубів в цифровому вигляді, і моделі показали, що Morganucodon жив до 14 років, а Kuehneotherium - до дев'яти років. Це приголомшливо, оскільки це набагато довше, ніж один-три роки, які ми очікували побачити", - йдеться в заяві наукового співробітника Брістольського університету доктора Еліс Ньюхем.

 

"Є вагомі докази того, що предки ссавців почали ставати теплокровними з пізній пермі, понад 270 мільйонів років тому, але навіть 70 мільйонів років тому наші предки все ще нагадували за способом життя сучасних рептилій, ніж ссавців", - додав він.

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Проте, хоча у ссавців був рептильний ритм життя, експерти виявили докази тривалих фізичних навантажень в кістковій тканині, яка містила кровоносні судини і жир.

"Ми виявили, що в стегнових кістках Morganucodon швидкість кровотоку в кровоносних судинах була трохи вище, ніж у ящірок того ж розміру, але набагато нижче, ніж у сучасних ссавців. Це говорить про те, що ці ранні ссавці зберігали активність довше, ніж маленькі рептилії , але не могли вести енергійний спосіб життя, як сучасні ссавці ", - додав Ньюхем.

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Палеонтология, Тварини, Біолгія, Ссавці.

Автор:

Телеграф
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