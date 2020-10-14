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"Навіть камери з СРСР залишилися": мережу насмішив запуск ракети з Байконура на МКС (відео)

"Навіть камери з СРСР залишилися": мережу насмішив запуск ракети з Байконура на МКС (відео)
12:24 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
14 жовтня З космодрому Байконур стартувала російська ракета-носій "Союз-2.1а" з пілотованим кораблем "Союз МС-17".

Ракета з екіпажем, до складу якого увійшли три людини - космонавти Роскосмоса Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, а також астронавт NASA Кетлін Рубінс, повинна зістикуватися з МКС о 11:52 за київським часом.

Відзначимо, що екіпаж взяв з собою на борт іграшкового космонавта Юру, який є символом радянського космонавта Юрія Гагаріна. Іграшка виконає функцію індикатора невагомості.

Космонавти проведуть в космосі 177 діб. За цей час вони повинні провести 55 наукових досліджень та експериментів і зробити два виходи у відкритий космос. Екіпаж також повинен буде знайти місце витоку повітря в перехідному відсіку модуля «Зірка».

Пропонуємо Вам ознайомитись з відео запуску ракети.

Мережа неоднозначно відреагувала на запуск ракети. Багато користувачів відзначили, що зйомка відео могла б бути і краще в 21 столітті. "Що з камерою? Ще не опанували технологію?", "Зйомки 84-го або який рік?" - пишуть під відео.

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Та й в принципі коментарі про запуск більше негативні. Користувачі відзначають, що в порівнянні з запусками Ілона Маска - запуск "Союзу" виглядає дуже застаріло - "Мда, в порівнянні з запусками Маска - виглядає убого", "Якось після перегляду пуску SpaceX виглядає це все застарілим".

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Все по темі:

Роскосмос, НАСА, Байконур, Союз-2.1а, Союз МС-17.

Автор:

Телеграф
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