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На Землю несеться 55-метровий "гість з космосу"

На Землю несеться 55-метровий "гість з космосу"
04:34 Сьогодні Телеграф

Небезпечний 55-метровий астероїд під назвою YE5 наближається до Землі. Про це з посиланням на американське агентство NASA повідомляє Express.

За даними NASA, швидкість об'єкта розміром з кита становить 10,5 км в секунду, або 37 800 км на годину. Таким чином космічний камінь може здійснити повний оборот навколо нашої планети всього за одну годину.

Для порівняння: Місяць обертається навколо Землі за 28 днів. Астрономи заявляють, що 2020 YE5 максимально наблизиться до нашої планети цієї п'ятниці, 22 січня. Об'єкт пролетить повз на відстані близько 384 000 км (така ж відстань від Землі до Місяця).

Космічний камінь, відомий як 2020 YE5, в даний час рухається повз планети Марс. NASA попереджає, що астероїд пройде повз Сонця, перш ніж зробити ще один виток. Однак при цьому 55-метрова скеля буде гойдатися близько до Землі.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що астронавту вдалося отримати кадри Північного сяйва над Європою.

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Інна Хмільовська
Автор: Інна Хмільовська
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Земля, Космос, Марс, Астероїд.
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