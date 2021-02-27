Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління

Відомий філантроп та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що для того, щоб запобігти глобальному потеплінню потрібно вчитися зберігати енергію та шукати новий екологічний спосіб її здобуту окрім сонячних батарей. Про це він розповів в нещодавньому інтерв’ю виданню MIT Technology Review.

Мільярдер впевнений, що для того, щоб зберегти на планеті максимальні коливання температури в обмеженні 2 °C потрібно залучення дуже багатьох країн, але він не думає, що це реалістично.

"Навіть, якщо ми отримаємо диво зберігання енергії, або щось на кшталт того, ми не можемо залежати від нього. Сьогоднішні батареї не можуть точно успадкувати сезонні коливання, які ми отримуємо від вітру та сонця. Джерел що періодично з’являються та зникають. Ми просто не виробляємо достатньо батарей, це було б занадто дорого. Тому у нас повинні бути інші шляхи, наприклад, розподіл або синтез, які можуть дати нам це надійне джерело електрики, від якого ми будемо залежати ще більше, ніж будь-коли", - виказав свою думку Гейтс.

Нагадаємо, творець Microsoft Windows Білл Гейтс звернувся до уряду з проханням додати фінансування Національному інституту охорони здоров’я США та відзначив, що для країни дуже важливі інновації. Гейтс каже, що для розвинених країн неприйнятно застосовувати грубі способи для розвитку. Він також висловив думку, що республіканці в Америці схильні до розвитку.