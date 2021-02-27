Скачать
Субота, 27.02.2021
"Люди більше не зможуть мати корів", - Білл Гейтс передрік людству великі проблеми з їжею
"Люди більше не зможуть мати корів", - Білл Гейтс передрік людству великі проблеми з їжею
Прикарпаття реально горить: що відбувається в переповнених лікарнях "червоної" зони (відео)
Прикарпаття реально горить: що відбувається в переповнених лікарнях "червоної" зони (відео)
Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління
Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"

Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління

Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління
15:35 Сьогодні Телеграф

Відомий філантроп та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що для того, щоб запобігти глобальному потеплінню потрібно вчитися зберігати енергію та шукати новий екологічний спосіб її здобуту окрім сонячних батарей. Про це він розповів в нещодавньому інтерв’ю виданню MIT Technology Review

Мільярдер впевнений, що для того, щоб зберегти на планеті максимальні коливання температури в обмеженні 2 °C потрібно залучення дуже багатьох країн, але він не думає, що це реалістично. 

"Навіть, якщо ми отримаємо диво зберігання енергії, або щось на кшталт того, ми не можемо залежати від нього. Сьогоднішні батареї не можуть точно успадкувати сезонні коливання, які ми отримуємо від вітру та сонця. Джерел що періодично з’являються та зникають. Ми просто не виробляємо достатньо батарей, це було б занадто дорого. Тому у нас повинні бути інші шляхи, наприклад, розподіл або синтез, які можуть дати нам це надійне джерело електрики, від якого ми будемо залежати ще більше, ніж будь-коли", - виказав свою думку Гейтс.

Нагадаємо, творець Microsoft Windows Білл Гейтс звернувся до уряду з проханням додати фінансування Національному інституту охорони здоров’я США та відзначив, що для країни дуже важливі інновації. Гейтс каже, що для розвинених країн неприйнятно застосовувати грубі способи для розвитку. Він також висловив думку, що республіканці в Америці схильні до розвитку.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
Перегляди: 93

Все по темі:

Microsoft, Билл Гейтс, Интервью, Глобальне потепління, Світ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Люди більше не зможуть мати корів", - Білл Гейтс передрік людству великі проблеми з їжею
02 Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Хто такий Шарій та чому СБУ підозрює його в держзраді
Хто такий Шарій та чому СБУ підозрює його в держзраді
150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)
150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
&quot;Це російське місто&quot;: у Дніпрі бариста потрапила в скандал через українську мову (відео)
"Це російське місто": у Дніпрі бариста потрапила в скандал через українську мову (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся