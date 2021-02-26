"Світ може опинитися в глобальній катастрофі": Білл Гейтс пояснив, навіщо потрібні інновації в охорону здоров’я

Творець Microsoft Windows Білл Гейтс звернувся до уряду з проханням додати фінансування Національному інституту охорони здоров’я США та відзначив, що для країни дуже важливі інновації. Про це він заявив в нещодавньому інтерв’ю виданню MIT Technology Review.

Гейтс каже, що для розвинених країн неприйнятно застосовувати грубі способи для розвитку. Він також висловив думку, що республіканці в Америці схильні до розвитку.

"Існує багато взаємодії (між політикою та інноваціями - авт.). Якщо ви спробуєте зробити це з грубою силою, просто сплачуючи поточні премії за чисті технології, то економічні витрати будуть гігантські та економічне переміщення теж. І тому я не вірю, що навіть багата країна може піти на такий шаг з грубою силою. Але найближчим часом ви можете отримати десятки мільярдів доларів за інноваційний порядок денний. Республіканці часто люблять інновації", - відмітив мільярдер.

Гейтс додав, що зараз звертається до влади с проханням дати більше фінансування Національному інституту охорони здоров’я. Він обурений брудними викидами в атмосферу про які взагалі не турбується США. А от Індія на відміну від Штатів почала використовувати маркування green premium. Це означає, що ресурси та обладнання виробництва відповідають певним стандартам, які дозволяють менше забруднювати навколишнє середовище та збільшують термін експлуатації.

"Я прошу щось подібне до розміру бюджету Національного інституту охорони здоров’я. Я відчуваю, що це політично доцільно, оскільки це створює високооплачувані робочі місця і тому, що воно відповідає на питання - що, якщо США позбудуться своїх 14% глобальних викидів? Це велика справа. А як щодо висхідного відсотка, який походить від Індії, оскільки вона забезпечує базові можливості для своїх громадян?”, - запитав в підсумку власник Microsoft.

Білл Гейтс сказав прямо, що якщо США не припинить викиди в атмосферу, то через 30 років доведеться страждати американцям, а не індійцям, бо в них є турбота за громадян та вони користуються зараз екологічно чистими технологіями. І взагалі світ може опинитися у той період в глобальній катастрофі.

"Я просто уявляю телефонний дзвінок індійцям у 2050 році, коли ви говорите: "Будь ласка, будь ласка, побудуйте вдвічі менше укриттів, бо є ж green premium". А вони такі: "Що? Ми не спричинили ці викиди", - резюмував Гейтс.

Нагадаємо, власник корпорації Microsoft та філантроп Білл Гейтс назвав обрання Джо Байдена президентом США гарною новиною. Мільярдер додав, що вважає також гарним те, що молоді американці, народжені після 2000-го року, вже ідентифікують себе як республіканців та демократів.