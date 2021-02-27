"Люди більше не зможуть мати корів", - Білл Гейтс передрік людству великі проблеми з їжею

Творець Microsoft Білл Гейтс вважає, що світу точно потрібно переходити на синтезоване м’ясо та застосовувати екологічні добрива. Про це він сказав в нещодавньому інтерв’ю виданню MIT Technology Review.

Мільярдер відзначив, що зараз є речовини від компанії Pivot Bio, що є безпечними для ґрунту. Та й взагалі, на його думку, розробки пішли у вірне річище.

"Є досягнення в області насіння, в тому числі насіння, які роблять те ж саме, що й бобові. Тобто вони здатні перетворювати азот в ґрунті в сполуки, які рослини можуть використовувати біологічно. Але здатність поліпшити фотосинтез і поліпшити азотфіксацію - одна з найбільш недооцінених речей", - розповідає Гейтс.

Найскладніша ситуація виявилась з годуванням тварин. Бо там не можна обійтися без метану, каже філантроп.

"А з тваринництвом зараз дуже складно. Тварин годують різними продуктами, наприклад, є одне з'єднання, яке скорочує викиди метану на 20%. Але, на жаль, ті бактерії у своїй травній системі, які виробляють метан, є необхідною частиною руйнування трави. І тому я не знаю, чи буде там якийсь природний підхід. Боюся, синтетичні білкові альтернативи, такі як гамбургери на рослинній основі, будуть потрібні хоча б для заміни яловичини", - пояснив Білл Гейтс.

Він додав, що все одно є компанії, які вже виробляють синтетичне м’ясо масово й вони розвиваються у вірному напрямку. Але поки що такі галузі все одно потребують інвестицій.

"Що стосується масштабів сьогодні, вони не становлять 1% м'яса у світі, але вони вже на підході. І Breakthrough Energy (декілька організацій, які заснував Білл Гейтс у 2015 році і які мають на меті пришвидшити інновації в галузі стійкої енергетики та інших технологій для зменшення викидів парникових газів - авт.) зробила чотири різні інвестиції в цей простір для дуже ефективного виробництва інгредієнтів", - заявив засновник Microsoft.

Мільярдер каже, що його оптимізм п’ять років тому спрацював і прогрес у цій галузі є. А от з виробництвом сталі та цементу без викидів - все ще складно.

"Тепер я сказав, що дійсно бачу шлях. Але ви маєте рацію, кажучи людям: "Ви більше не зможете мати корів" - ви говорите про політично непопулярний підхід до речей", - завершив свою репліку Білл Гейтс.

Нагадаємо, відомий філантроп та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що для того, щоб запобігти глобальному потеплінню потрібно вчитися зберігати енергію та шукати новий екологічний спосіб її здобуту окрім сонячних батарей.