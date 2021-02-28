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Білл Гейтс розповів, чи стане м'ясо на рослинній основі розв'язанням проблеми білка в усьому світі

Білл Гейтс розповів, чи стане м'ясо на рослинній основі розв'язанням проблеми білка в усьому світі
Оновлено 18:00 Нд, 28 Лютий 2021 Телеграф

Засновник корпорації Microsoft ті філантроп Білл Гейтс думає, що м'ясо на рослинній основі в бідних країнах розповсюджуватись не буде. Там потрібно взагалі звеличувати кількість худоби, сказав він в нещодавньому інтерв’ю виданню MIT Technology Review

В Африці, каже мільярдер, доведеться застосовувати генетику, брати найкращі сторони африканської худоби та додавати їх до тої, що вирощується в США. Африканські тварини більш живучі, бо мешкають у спеці. 

Також засновник корпорації Microsoft впевнений, що в країнах третього світу штучне м’ясо поставлятися не буде. 

"Я не думаю, що 80 найбідніших країн їстимуть синтетичне м'ясо. Я дійсно вважаю, що всі багаті країни повинні перейти на 100% синтетичну яловичину. Ви можете звикнути до різниці смаків, і компанії-виробники стверджують, що вони з часом зроблять смак ще краще", - сказав Білл Гейтс. 

Нагадаємо, творець Microsoft Білл Гейтс вважає, що світу точно потрібно переходити на синтезоване м’ясо та застосовувати екологічні добрива. Мільярдер відзначив, що зараз є речовини від компанії Pivot Bio, що є безпечними для ґрунту. Та й взагалі, на його думку, розробки пішли у вірне річище.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Microsoft, Билл Гейтс, Їжа, штучне м'ясо.
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