Відома TikTok-блогер зняла на відео таємничий об'єкт (відео)

Відома TikTok-блогер Кристина Санта (Kristina Santa) з аудиторією майже в півмільйона користувачів зняла на камеру мобільного рідкісне явище. Дівчина не змогла пояснити його природу, і свої варіанти почали активно пропонувати її фоловери.

На відео помітне світло, від якого на землю падає промінь. Одна з підписниць пояснила: Санта зняла на камеру світловий стовп - результат відображення сонячного світла дрібними крижаними кристалами, що утворюються в атмосфері. Втім, інші стали жартувати: мовляв, на Землю таким чином намагається спуститися герой із Всесвіту Marvel Тор.

Нагадаємо, туристи зняли, як снігова лавина сходить прямо з водоспаду. Незвичайне явище відбулося на Гегському водоспаді, розташованому в невизнаній "республіці Абхазія" (частина Грузії) біля озера Ріца. На щастя, ніхто з туристів не постраждав.